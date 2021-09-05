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Wilma Elles, Washington'da bakıcı arıyor - Son Dakika

Wilma Elles, Washington'da bakıcı arıyor

05.09.2021 10:49
Wilma Elles, Washington'da bakıcı arıyor, System.String[]

Alman asıllı oyuncu, kendisi evde yokken çocuklarıyla ilgilenecek bakıcıyı bulabilmek için Facebook sayfasında ilan yayınladı: "Washington DC bölgesinde acil bakıcı arıyorum.

Alman asıllı oyuncu, kendisi evde yokken çocuklarıyla ilgilenecek bakıcıyı bulabilmek için Facebook sayfasında ilan yayınladı: "Washington DC bölgesinde acil bakıcı arıyorum. 6 yaşındaki ikizlerim okula gidiyorlar. Her ay Avrupa'ya gitmek zorunda olduğum için bir bakıcı bulmam çok önemli. Büyük bir evim var. Bakıcı, kendi odasına sahip olabilecek. Yardımcı olursanız mutlu olurum."

NAFAKA DAVASINI KAZANDI

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle adını duyuran Wilma Elles, ünlü işadamının 6 yıl önceki birlikteliklerinden dünyaya gelen ikiz çocuklarının masraflarını karşılamadığı iddiasıyla geçen yıl mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre, Wilma Elles ile Kerem Göğüş 24 Aralık 2014 tarihinde bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre Kerem Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro nafakayı ödemeyi kabul etti ve çocukların tüm masraflarını ödemeyi taahhüt etti.

Ancak Kerem Göğüş hem Wilma Elles ile birlikteyken hem de ayrıldıktan sonra ikiz çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmadı. Çocukların tüm masraflarını Wilma Elles tek başına karşıladı. Wilma Elles'in avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, "Kerem Göğüş'ün gayrimenkulleri vardır.

Ayrıca kira gelirleri bulunmaktadır. Ekonomik durumu gözönünde bulundurularak çocukların ihtiyaçlarının artması ve Kerem Göğüş'ün üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin kabul edilmesiyle bin 540 Euro nafaka bağlanmasını talep ediyoruz" denildi.

Wilma Elles, Washington'da bakıcı arıyor

Wilma Elles ve Kerem Göğüş'ün ikiz çocukları 2015 yılında dünyaya geldi.

AYLIK 1.540 EURO ÖDEYECEK

Davanın karar duruşmasına Wilma Elles'in avukatı katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Wilma Elles'in davasını kabul etti. Mahkeme, her bir çocuk için aylık 770'er Euro'dan toplam 1.540 Euro'nun davalı Kerem Göğüş'ten alınarak ikiz çocuklarına ödenmesine karar verdi.

Wilma Elles, Washington'da bakıcı arıyor

Wilma Elles, Kerem Göğüş, Washington, Euro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Wilma Elles, Washington'da bakıcı arıyor - Son Dakika Magazin


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