Son Dakika Haberleri: Wimbledon 2019 Tenis Turnuvası'nı Roger Federer'i 3-2 yenen Sırp raket Novak Djokovic kazandı
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Wimbledon 2019 Tenis Turnuvası'nı Roger Federer'i 3-2 yenen Sırp raket Novak Djokovic kazandı

14 saat önce

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da müthiş bir çekişmeye sahne olan Novak Djokovic Roger Federer arasındaki final karşılaşmasında gülen taraf Sırp raket Djokovic oldu.

Wimbledon 2019 Tenis Turnuvası'nı Roger Federer'i 3-2 yenen Sırp raket Novak Djokovic kazandı, System.String[]
Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da müthiş bir çekişmeye sahne olan Novak Djokovic- Roger Federer arasındaki final karşılaşmasında gülen taraf Sırp raket Djokovic oldu.

Dünya klasmanının 1 numarası Djokovic, 5 saatten fazla süren karşılaşmayı 3-2 kazanarak Federer'e karşı oynadığı 3. Wimbledon finalini de kazanmayı başardı.
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Novak Djokoviç, Tenis, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:52 
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