Wimbledon 2019 Tenis Turnuvası'nı Roger Federer'i 3-2 yenen Sırp raket Novak Djokovic kazandı
14 saat önce
Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da müthiş bir çekişmeye sahne olan Novak Djokovic Roger Federer arasındaki final karşılaşmasında gülen taraf Sırp raket Djokovic oldu.
Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da müthiş bir çekişmeye sahne olan Novak Djokovic- Roger Federer
arasındaki final karşılaşmasında gülen taraf Sırp raket Djokovic oldu.
Dünya klasmanının 1 numarası Djokovic, 5 saatten fazla süren karşılaşmayı 3-2 kazanarak Federer'e karşı oynadığı 3. Wimbledon finalini de kazanmayı başardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:52
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