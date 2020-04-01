Wimbledon, bu yıl düzenlenmeyebilir

Toprak kort sezonunun bitimine kadar tenis takviminde yer alan bütün organizasyonlar iptal edildi veya ertelendi. Çim kort sezonunda ise şimdilik bir belirsizlik hâkim. 29 Haziran’da başlaması planlanan Wimbledon’ın geleceği de bu belirsizliklerden biri.

Geçtiğimiz günlerde konuya dair Sky Sports’a açıklamalarda bulunan Almanya Tenis Federasyonu Dirk Hordorff’a göre iptal kararı gelebilir. Yani, Roland-Garros’ta olduğu gibi bir erteleme kararı şimdilik söz konusu değil.

Hordorf, konuya dair şunları söyledi: “Wimbledon organizasyon kurulu Çarşamba günü bir kurul toplantısı yapacak. Nihai karar orada verilecek. Fakat şu an için önümüzde iptal kararı var. 2020 boyunca bu turnuvayı düzenlemeyi planlamıyoruz. Bildiğiniz gibi Wimbledon, en fazla seyircinin geldiği turnuva. Binlerce insanın seyahat edip turnuvaya gelmesi pek gerçekçi değil. Çim üzerinde oynamanın getirdiği lojistik sorunlar nedeniyle turnuvada erteleme kararının verileceğini düşünmüyorum.”