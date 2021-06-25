Wimbledon'da ana tablo kuraları çekildi

Son şampiyon Simona Halep ile Naomi Osaka 'nın turnuvadan çekilmesiyle 2 numaralı seribaşı olan Aryna Sabalenka, elemelerden gelecek rakibiyle korta çıkacak.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty , ilk turda İspanyol Carla Suarez Navarro ile mücadele edecek.

İspanyol Rafael Nadal 'ın katılmadığı turnuvada, ana tablonun ayrı bölümlerinde yer alan Djokovic ve Federer, olası bir finalde karşılaşabilecek.

Turnuvada 8 şampiyonlukla erkeklerin en başarılı ismi olan İsviçreli Roger Federer , Fransız Adrian Mannarino ile eşleşti.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda Büyük Britanyalı Jack Draper ile karşılaşacak.

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