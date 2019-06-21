Wimbledon'da bir zaman makinesi

5 Temmuz 1980 günü oynanan Wimbledon tek erkekler finali birçok otoriteye göre - 2008 Nadal-Federer finalinin ardından fikri değişenler olsa da - hâlâ tenis tarihinin gelmiş geçmiş en iyi maçı. Wimbledon’ı dört yıl üst üste kazanan Björn Borg ve bu turnuvada ilk kez finale çıkan John McEnroe tam 39 yıl önce Londra’da kozlarını paylaşmıştı.
Hem turnuvanın bir ve iki numaralı seribaşlarını karşı karşıya getirmesi hem de bu oyuncuların birbirine taban tabana zıt karakterler olması, karşılaşmaya dair beklentileri arttırıyordu. Borg buzdolabı misali sakinliğiyle bilinen bir geri çizgi oyuncusuyken, rakibi McEnroe yaramaz karakteri ve servis-vole oyunuyla dikkat çekiyordu. 3 saat 53 dakika süren bu epik finalin sonunda kupayı kaldıran isim İsveçli Borg olurken, dördüncü setteki 18-16’lık tie-break, tenis tarihinin unutulmazları arasında yerini alıyordu.
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bu maçın YouTube görüntülerinin altındaki yorumlardan da anlaşılacağı üzere bir zaman makinesine atlayıp o maça dönmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. İşin ilginci ise bu hayallerinin kısa bir süre içinde gerçekleşecek olması!
İngiltere’de, spor tarihinin önemli anlarını tekrar yaşatmak için yola çıkan “Rematch” isimli organizasyon şirketi ilk icraat olarak 1980 Wimbledon tek erkekler finalini seçti. Seksenler
ruhunu tüm yönleriyle geri getirmeyi planlayan şirket, üç gün sürecek bu organizasyon için aylar öncesinden seçmeleri başlattı ve döneme uygun saç kesimli aktör ve aktrisleri görevlendirdi. Organizasyona “Wimbledon Rematch 1980” ismini veren İngiliz şirket, etkinliği “70 dakika sürecek canlı bir görsel-işitsel şov deneyimi” olarak tanımlıyor. 28, 29, 30 Haziran tarihlerinde, Wembley Park Theatre’da gerçekleşecek olan etkinliğin bilet fiyatları 55 ila 250 pound arasında değişiyor.
Katılımcılara seksenli yılları tüm yönleriyle yeniden yaşatmayı vadeden firma bu konuda ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Başarılı olurlarsa belki bir gün “Tanrı’nın Eli”ni de canlı izleyebiliriz, kim bilir?
Hazırlayan: Arda VATANSEVER