Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu

Dünya bu yangını konuşuyor! Korku filminden bir kare değil, adı ''Cehennemin gözü''

Wimbledon'da yürekler ağza geldi. Tunuslu Ons Jabeur'un hasta haliyle çıkıp kazandığı maçta yaşadığı sağlık problemleri tribündekileri ve ekran başındakileri korkuttu. Gabrine Muguruza'yı mağlup eden Jabeur'un hasta haliyle maça çıkıp, pes etmeyişi aynı zamanda alkış da topladı.

BİR ANDA KENARA KOŞTU

Tunuslu tenisçi mücadele devam ederken bir anda kenara koşup istifra etti. Sağlık ekipleri durumunu sordu ve oyuna devam etmek istedi. Maç içinde zaman zaman duraksasa da oyuna devam etti ve karşılaşmayı kazandı. Maç biter bitmez kendisini yere bıraktı ve bir süre zeminde kaldı. Tunuslu tenisçinin bu özverisi büyük takdir topladı.