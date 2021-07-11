Wimbledon'da şampiyon Djokovic

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın finalinde Novak Djokovic, 3 saat 24 dakika süren karşılaşmada Matteo Berrettini'yi 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Matteo Berrettini karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk setini Berrettini 7-4 kazanarak öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Djokovic, rakibinin servisini 2 kez kırarak büyük avantaj yakaladı ve seti 6-4 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

3'üncü sette de üstün taraf Sırp tenisçi oldu. Etkiliyi oyunuyla rakibinin servisini kırmayı başaran Djokovic, 2-1 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen son sette 3-3'ten sonra rakibine oyun vermeyen Djokovic; seti 6-3, karşılaşmayı da 3-1 kazanmayı başardı.