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Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu - Son Dakika

Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu

30.07.2021 10:24
Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunu ve okul tenis takımıyla pek çok başarı kazanan Mustafa Vatansever, dünyanın en prestijli tenis turnuvası olarak gösterilen Wimbledon'da hakem olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunu ve okul tenis takımıyla pek çok başarı kazanan Mustafa Vatansever, dünyanın en prestijli tenis turnuvası olarak gösterilen Wimbledon'da hakem olarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Vatansever, ana tabloda yer alan 5 Türk hakemden biri olarak final gününe kadar çizgi hakemi olarak görev aldı.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunu Mustafa Vatansever, İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 134.'sü gerçekleşen ve tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da çizgi hakemi olarak görev aldı.

10 yıl boyunca tenis oynadığını ve spor bursuyla Yaşar Üniversitesinde okuyup okul takımıyla birçok başarı elde ettiğini belirten Vatansever, Wimbledon'a kadar uzanan hakemlik serüvenini anlattı. Vatansever, "Okul ve spor hayatımı sürdürürken aynı zamanda üniversite 3. sınıfta tenis hakemliği ile tanışıp mezun olacağım bölümüm dışında 15 yılımı verdiğim tenis sporuna hakemlik ile devam edip ülkemi uluslararası alanda temsil etme fırsatı yakaladım. Televizyonda izlediğimiz dünyanın en iyi tenisçileriyle aynı ortamda bulunma fırsatı elde ettim. Hakemliğe ilk başladığım yıllarda önce ülkemizde ulusal turnuvalarda görev alırken sonrasında Türkiye Tenis Federasyonunun da büyük desteği ile adım adım uluslararası turnuvalarda görev alarak ülkemizi başarı ile temsil ettim. Uluslararası hakemlik brövesini Fransa'da yapılan kursta elde edip üniversite yıllarında başlayan hakemlik kariyerime, Türkiye dışında toplam 11 farklı ülkede yapılan uluslararası turnuvalarda çizgi hakemi ve kule hakemliği yaparak devam ediyorum" dedi.

5 Türk hakemden biri

Daha önce de elemelerde görev yaptığı Wimbledon'da, bu yıl ana tabloda yer alan 5 Türk hakemden biri olarak final gününe kadar çizgi hakemi olarak görev aldığını ifade eden Mustafa Vatansever, "Hakemlik hayatım boyunca; İngiltere, Avusturya, Rusya, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Macaristan, Gürcistan, Norveç, Sırbistan ve Lüksemburg gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde bulunma fırsatı elde ettim. Spor hayatımızın bir parçası olduğu sürece bize açabileceği kapıların sınırı olmayan bir şeye dönüştüğünün şahidiyim. 10 yaşında tanıştığım bu spor sayesinde üniversite eğitimimi tenis bursu ile tamamlayıp dünyanın en önemli turnuvalarında ülkemi başarılı bir şekilde temsil etme şansı buluyorum. Geriye dönüp baktığımda sporun 30 yıllık hayatımın son 20 yılına ne kadar önemli bir katkısı olduğunu görmemek elde değil" diye konuştu.

İş yaşamını İngiltere'de sürdüren Mustafa Vatansever, Yaşar Üniversitesinde aldığı eğitimin uluslararası alanda kariyer ve hakemlik yapabilmesinin kapılarını açtığını dile getirdi. Vatansever, "2017 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünden mezun olduktan sonra 2018 yılında Londra'ya taşınarak kariyerimi İngiltere'nin başkentinde devam ettirme kararı aldım. Şu an Londra'da yaşamımı sürdürüyor ve uluslararası bir dijital pazarlama şirketinde müşteri ilişkileri yönetim uzmanı olarak çalışıyorum. Bu doğrultuda mezun olduğum bölümde aldığım İngilizce eğitimin çok büyük etkisi olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Hem okulda hem de turnuvalarda edindiğim bilgi birikimi bana birçok kapıyı açtı. Şirketimin esnek imkanları sayesinde de hakemlik kariyerine de Londra'da devam ediyorum. Hedefim, iş hayatında kariyer basamaklarını tırmanırken aynı zamanda da tenis hakemliğine Londra'da devam ederek uzun yıllar Wimbledon'da ülkemizi temsil edip tüm tenis severler ve yeni nesille bu unutulmaz tecrübeyi paylaşabilmek olacak" dedi. - İZMİR

Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu
Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu
Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu

Yaşar Üniversitesi, Wimbledon, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu - Son Dakika Spor


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