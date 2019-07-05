Wimbledon günlüğü #4

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da dördüncü günü geride bıraktık. Kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty, Alison Van Uytvanck’ı 6-1 ve 6-3’lük set skorlarıyla rahat geçerek bir üst tura yükseldi.

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da dördüncü günü geride bıraktık.



Kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty, Alison Van Uytvanck’ı 6-1 ve 6-3’lük set skorlarıyla rahat geçerek bir üst tura yükseldi. Bu sezonki 38. maçını kazanan Barty’nin sıradaki rakibi, Britanyalı Harriet Dart.



Geçen senenin şampiyonu Angelique Kerber bu yıl henüz ikinci maçında Wimbledon'a veda etti. Elemelerin son turunda yenilen ancak "lucky loser (şanslı kaybeden) olarak ana tabloda oynamaya hak kazanan Lauren Davis, Alman raket karşısında üç sette galip geldi. Bu sezon Avustralya Açık’ta dördüncü, Fransa Açık’ta ise ilk turda elenen Kerber, özellikle 2019 yılında kötü bir Grand Slam karnesine sahip.





Serena Williams ve Petra Kvitova, Kerber’in aksine yoluna devam eden eski şampiyonlar. Serena, 2000 doğumlu rakibi Kaja Juvan karşısında üç sette galip gelirken, Petra Kvitova ise Kristina Mladenovic’e iki set sonucu üstünlük kurdu.



Erkekler tarafında kuralar çekildiği andan beri beklenen Rafael Nadal-Nick Kyrgios eşleşmesini de dün izledik. Merkez Kort’taki son mücadelede Nadal, Kyrgios’a dört set sonunda havlu attırdı. Kyrgios’un maç içindeki hareketleri ve söylemleri yine dikkat çeken unsurlardı.



2 numaralı seribaşı Roger Federer, 20 yaşındaki Jay Clarke’ı, ikinci setinde zorlandığı maçta 6-1, 7-6(3) ve 6-2'lik sonuçla yenmeyi başardı. Ekselansları, 100. Wimbledon galibiyetinden yalnızca üç maç uzaklıkta.



Geçen senenin yarı finalisti John Isner ve 2017 finalisti Marin Cilic ise erkekler ana tablosunda turnuvaya erken veda edenler arasına katıldı. Mikhail Kukushkin, Isner’ı; Joao Sousa da Cilic’i elemeyi başardı.



Erkeklerde geçen senenin çeyrek finalisti Kei Nishikori, 12 numaralı seribaşı Fabio Fognini; kadınlarda ise 2017 yarı finalisti Johanna Konta, eski ABD Açık şampiyonu Sloane Stephens ve Belinda Bencic günü kayıpsız atlatan diğer önemli isimler.













Yeni günün “yıldızlı” maçları





Wimbledon'ın beşinci gününde Merkez Kort’taki ilk maç,geçen senenin finalisti Kevin Anderson ile Guido Pella arasında oynanacak. Ardından günün en iyi karşılaşması olmaya aday Victoria Azarenka-Simona Halep düellosunu izleyeceğiz. Merkez Kort'un kapanış mücadelesinde ise Cori Gauff ve Polona Hercog sahne alacak.



Kadınlarda 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ve erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic de üçüncü tur maçlarını bugün oynuyor. Turnuvanın iki büyük favorisini 1 Numaralı Kort’tan takip edeceğiz.



Turnuvanın beşinci gününde ayrıca Caroline Wozniacki, Milos Raonic, David Goffin, Karen Khachanov, Elina Svitolina ve Fernando Verdasco gibi isimler kortta olacak.

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