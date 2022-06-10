Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı

10.06.2022 16:55
Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı

LONDRA, 9 Haziran (Xinhua) -- All England Lawn Tennis Club (AELTC) Perşembe günü yaptığı açıklamayla 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda dağıtılacak toplam para ödülünün rekor düzeyde 40,35 milyon sterlin olacağını duyurdu.

Bu ödül tutarı, 2021 yılına göre yüzde 11,1'lik ve 2019 yılındaki en son tam kapasite şampiyonaya göre yüzde 5,4'lük artış anlamına geliyor.

Bu yıl çim kort Grand Slam turnuvasında tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerini kazananlar 2 milyon sterlin alacaklar. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 17,6'lık artış anlamına gelse de 2019'daki 2,35 milyon sterlinlik ödülden daha az.

AELTC, 2022 yılındaki para ödülü dağıtımının, turnuvanın ilk turlarındaki oyuncuları desteklemeye verdiği önemi sürdürdüğünü vurguladı.

Bu yüzden eleme maçları para ödülü fonunda 2021 yılına göre yüzde 26'lık artış yapıldı; buna göre ilk turda mücadele eden ana kura tek oyuncular, 2021 yılına göre yüzde 4,2'lik ve 2019 yılına göre yüzde 11,1'lik artışla 50.000 sterlin için oynayacak.

Bu yıl Wimbledon, 27 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. AELTC, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu yılın turnuvasına katılmasını yasaklamaya karar verdiği için hem ATP hem de WTA, turnuvaya sıralama puanı vermeyeceğini duyurdu.

YORUMLAR
500
Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü... Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü... Prens William, Londra sokaklarında evsizlere yardım için dergi sattı Prens William, Londra sokaklarında evsizlere yardım için dergi sattı
Kaynak: Xinhua

Wimbledon, Sterlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement