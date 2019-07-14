Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1...
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Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:09 Kaynak: AA
Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer
'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.
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