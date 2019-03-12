Son Dakika Haberleri: Win Eurasia İstanbul 14 Mart'ta Başlıyor

Win Eurasia İstanbul 14 Mart'ta Başlıyor

1 saat önce

– Sektörün önde gelen sanayii fuarı Win Eurasia İstanbul, Türkiye ihracatının sanayii sektörü temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla 14-17 Mart tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Win Eurasia İstanbul 14 Mart'ta Başlıyor, System.String[]
– Sektörün önde gelen sanayii fuarı Win Eurasia İstanbul, Türkiye ihracatının sanayii sektörü temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla 14-17 Mart tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Deutsche Messe ile Türk sanayinin önde gelen temsilcilerinin katılımı ile yapılacak olan açılış töreninin ardından fuarda, Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Deutche Messe Üst Düzey Yöneticisi Wolfgang Lenarz, TİM Başkanı İsmail Gülle ve MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli temsilci konuşma yapacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:22 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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