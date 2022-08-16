Namibya Etosha Ulusal Parkı - Son Dakika
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Namibya Etosha Ulusal Parkı

16.08.2022 18:56
Namibya Etosha Ulusal Parkı

WINDHOEK, 16 Ağustos (Xinhua) -- Namibya'daki Etosha Ulusal Parkı'n da, bir filin yoldan geçişi sırasında araçlarını durdurarak bekleyen turistler, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Cheng/Xinhua)

WINDHOEK, 16 Ağustos (Xinhua) -- Namibya'daki Etosha Ulusal Parkı'n da, bir filin yoldan geçişi sırasında araçlarını durdurarak bekleyen turistler, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Cheng/Xinhua)

Namibya Etosha Ulusal Parkı

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Kaynak: Xinhua

Namibya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namibya Etosha Ulusal Parkı - Son Dakika

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