Namibya'da Ocak'tan Bu Yana 55 Gergedan ve 2 Fil Kaçak Av Kurbanı Oldu - Son Dakika
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Namibya'da Ocak'tan Bu Yana 55 Gergedan ve 2 Fil Kaçak Av Kurbanı Oldu

06.10.2022 11:02
Namibya'da Ocak'tan Bu Yana 55 Gergedan ve 2 Fil Kaçak Av Kurbanı Oldu

WINDHOEK, 6 Ekim (Xinhua) -- Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm (MEFT) Bakanı Pohamba Shifeta Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ülkede bu yıl şu ana kadar 55 gergedan ve 2 filin kaçak yollarla avlandığını söyledi.

WINDHOEK, 6 Ekim (Xinhua) -- Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm (MEFT) Bakanı Pohamba Shifeta Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ülkede bu yıl şu ana kadar 55 gergedan ve 2 filin kaçak yollarla avlandığını söyledi. Bakan, 2021 yılındaysa 44 gergedanın ve 8 filin kaçak avlanma kurbanı olduğunu belirtti. Entegre Yaban Hayatını Koruma Projesi (WPP) tarafından bağışlanan araç ve kolluk ekipmanlarının teslim töreninde konuşan Shifeta, "Ülkemizde hiçbir yabani hayvanın yasadışı şekilde öldürülmemesini ve yaban hayatının bu ülkenin halkına, şu anki ve gelecek nesillere faydalı olmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Bakanın verdiği bilgilere göre gergedanlarla ilgili olaylarda 2021'de 80 kişi tutuklanırken bu yıl 36 kişi, fillerle ilgili olaylardaysa 2021'de 98 kişi tutuklanırken bu yıl 58 kişi tutuklandı. Shifeta, günlük operasyonlarının Kovid-19'dan ciddi şekilde etkilendiğini ve av hayvanlarına su sağlama, yaban hayatına yönelik suçların önlenmesi, teftişler ve kanun uygulama, insanlarla yaban hayatı arasındaki çatışmaların yönetimi, altyapı geliştirme, kırsal topluluk katılımı ve yaban hayatı yönetimine katılım gibi faaliyetlerinin sürdürülüp yönetilmesinin son derece güç olduğunu dile getirdi. Bakan, söz konusu desteğin, ülkede yaban hayatına, özellikle de gergedanlar ve karıncayiyenlere karşı işlenen türün ve ürünlerinin uluslararası ticaretiyle yakından bağlantılı suçlarda artışın yaşandığı bir dönemde geldiğini vurguladı. Bakan, "Son yıllarda yaban hayatı başta olmak üzere ülkenin doğal kaynaklarını, kaçak avlanma ve ticaretten koruma amacıyla korumacılığın kolluk boyutuna odaklandık. Ürünlerinin değerli olması yüzünden kaçak avlanma çetelerinin özellikle peşinde olduğu gergedan, fil ve karıncayiyen gibi türlere yönelik saldırıları önlemek üzere çeşitli yaklaşımlar uygulamaya konuldu" diye konuştu.

Bakan, "Bunlar arasında ek kaçak avlanmayla mücadele yetkililerinin işe alınması, araçların konuşlandırılması, kaçak avlanmadan ciddi şekilde etkilenen kritik bölgelerde devriye kamplarının inşası yer alıyor. Yaban Hayatını Koruma Hizmetleri'nin (WPS) Korucularını eğitip donattık, MEFT ve WPS personeline 4x4 eğitim kursları verdik ve MEFT personelini SMART olarak adlandırılan Mekansal İzleme ve Bildirim Aracı ile eğitip donattık" diye ekledi. Shifeta, yaban hayatının korunması çabalarını güçlendirmek üzere tüm sıcak noktalarda, özellikle de ulusal park ve turizm bölgelerinde yaya ve hava devriyeleri yoluyla görünürlüklerini artırdıklarını ifade etti. 2021'de 21 canlı karıncayiyen yakalanırken bu yıl şu ana kadar 8 canlı karıncayiyen yakalandığını, öte yandan 2021'deki yakalanan 66 karıncayiyen derisine karşın bu yıl 24 derinin ele geçirildiğini açıklayan bakan, bu yıl karıncayiyenlerle ilgili olaylarda 48 şüphelinin tutuklandığını, bu rakamın 2021'de 129 olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Namibya, Tragger, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namibya'da Ocak'tan Bu Yana 55 Gergedan ve 2 Fil Kaçak Av Kurbanı Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Namibya'da Ocak'tan Bu Yana 55 Gergedan ve 2 Fil Kaçak Av Kurbanı Oldu - Son Dakika
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