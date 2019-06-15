Son Dakika Haberleri: Windows 10 Altında Linux Çekirdeği Teste Hazır
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Windows 10 Altında Linux Çekirdeği Teste Hazır

33 dakika önce

Run Linux on Windows Teste Hazır! Linux 2 için Windows Subsystem, daha hızlı performans için gerçek bir Linux çekirdeği kullanıyor.

Windows 10 Altında Linux Çekirdeği Teste Hazır, System.String[]
Run Linux on Windows Teste Hazır!


Linux 2 için Windows Subsystem, daha hızlı performans için gerçek bir Linux çekirdeği kullanıyor.

Microsoft söz verdiği gibi Windows 10 altında çalışacak bir Linux inşa ediyor ve beta testlerini yayınladı. Windows Subsystem for linux 2 Insider Beta kullanıcılarına test için açıldı. Build event etkinliğinde geçtiğimiz ay açıklanan; Preview Build 18917'ye (20H1) dahil olan teknoloji, önceki emülatörün gösterdiğinden çok daha hızlı G/ Ç performansı göstermesi gerekiyor.

Şirketin Command Line Blog'u test için açılan yeni linux çekirdeğinin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgiler içeriyor. Gerçek dünyadaki ölçütleri için Beta kullanıcılarının geri dönüşlerini görmek lazım.

Windows 10 Altında Linux Çekirdeği Teste Hazır


The wait is over! #WSL2 just released to Windows Insiders, you can learn all about how you can get started using it right away in today's blog post!https://t.co/IMjUqcFWA6

— Craig Loewen (@craigaloewen) 12 Haziran 2019

Windows Blog, Command Line Blog, WSL 2 Installation instructions

Windows 10 Altında Linux Çekirdeği Teste Hazır
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
Linux, Teknoloji
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