Windows 10 Preview Android Telefon Aramalarını PC'nize Getiriyor

Android Telefon Aramalarını PC'nizden Cevaplamaya Ne Dersiniz?

Windows 10 Preview Android Telefon Aramalarına Cevap Vermek.



Üstelik bunu yapmak için illa bir Samsung cihazına ihtiyacınız yok, diğer Android telefonları için de bu geçerli olacak.



Windows 10 PC'leri Android ile ciddi bir uyum içerisine giriyor. Hayatınızı kolaylaştırmak için güzel özellikler Windows 10 Preview ile karşımıza çıkıyor. Microsot PC'nizden çağrı alma ve arama yeteneğini Windows 10 Insider Preview ile test etmeye başladı.



Özellikle Android 7.0 Nougat veya üstü bir sürüm Android telefon kullanıyorsanız (Burası çok önemli ?? Samsung olmak zorunda değil) Telefonunuzda Android Uygulaması ve Bluetooth destekli bir PC ile bu özelliği kullanabilirsiniz.



Rehberiniz ve uygulama için arama listesinden faydalanabilirsiniz. Gelen bir aramayı kabul etmek istemiyorsanız da? bir metinle veya arayanı doğrudan sesli mesaja yönlendirme yaparak cevaplayabilirsiniz.



Microsoft bazı hile karşıtı yazılımların eski sürümlerinin bu Windows sürümünde çökmelere neden olabileceği hatırlatması da yaptı. Yine de gelecekte bu özelliği, Microsoft ve Android işbirliğini daha fazla göreceğimizin işaretleri bu özellik…



Samsung'un DeX çözümleri ile Mobil ekranları PC'lere taşıdığı bir dönemde bu şekildeki Microsoft Çözümleri daha gerçekçi çözümler olabilir.



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