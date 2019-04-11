Son Dakika Haberleri: Windows 10 Şimdi Usb Sürücüleri "Güvenli Çıkar" Kullanmadan Çıkarmanıza İzin Veriyor

Windows 10 Şimdi Usb Sürücüleri "Güvenli Çıkar" Kullanmadan Çıkarmanıza İzin Veriyor

30 dakika önce

Windows 10'da USB Sürücüler için "Güvenli Çıkar" Yapmak Zorunda Değilsiniz!

Windows 10 Şimdi Usb Sürücüleri
Windows 10'da USB Sürücüler için "Güvenli Çıkar" Yapmak Zorunda Değilsiniz!


Windows 10 şimdi USB Sürücüleri "Güvenli Çıkar" Kullanmadan Çıkarmanıza İzin Veriyor.

Windows'un USB sürücüyü yuvasından çekmeden önce sinir bozucu bir şekilde "Donanımı Güvenle Kaldır" ifadesini kullanmanızı hatırlatan bildirimi hepimiz biliyoruz. Ancak artık bu rahatsız edici durumdan kurtulmanızın yolu açıldı.

Betanews haberine göre Microsoft Donanımı Güvenle Kaldır işlemini kullanmadan aygıtı çıkarmanıza izin veren yeni bir ilke-policy kullanıma sundu.

Ekim 2018 güncellemesinin bir parçası olan yeni politika (Windows 10 sürüm 1809), şu anda tüm kullanıcılara sunuluyor. İşte Microsoft'un blogunda söyledikleri:

"Bu politika, depolama işlemlerini, cihazı herhangi bir zamanda çıkarmaya hazır hale getirecek şekilde yönetir. Donanımı Güvenle Kaldır işlemini kullanmadan cihazı kaldırabilirsiniz.Ancak bunu yapmak için Windows, disk yazma işlemlerini önbelleğe alamaz. Bu sistem performansını düşürebilir."

Hızlı temizleme politikası tüm donanımlar için varsayılan olsa da, gelişmiş sistem performansı için "Daha İyi Performans" politikasını seçebilirsiniz. Ancak, bu modu seçtiyseniz, cihazı çıkarmadan önce Donanımı Güvenle Kaldır işlemini uygulamanız gerekir. İşte nasıl etkinleştirebildiğiniz?

Start Menu > Disk Management.
Diskinizi Seçin, sağ click yapın ve Properties > Policies.
Better Performance seçin ve Enable seçin.

Şimdi "Donanımı Güvenle Kaldır, sadece 90 yılların çocuklarının hatırlayacağı bir şey haline geldi. Bu ayarları göremiyorsanız, Windows'u güncelleyin.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com
Microsoft, Teknoloji
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