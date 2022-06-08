Windows 11 22H2 için son aşamaya gelindi! - Son Dakika
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Windows 11 22H2 için son aşamaya gelindi!

08.06.2022 12:12
Windows 11 22H2 için son aşamaya gelindi!

Windows 11 kullanıcılarının merakla beklediği 22H2 güncellemesi için nihayet çıkıştan önceki son aşamaya gelindi.

Windows 11 çıktığından beri gelen güncellemelerin yolunu gözler olduk. Microsoft'un yeni işletim sistemi genel olarak beğenilse de bazı boşlukların hemen doldurulması konusunda ısrarcı eleştiriler gelmekteydi. Microsoft, güncellemeler konusunda yoğun şekilde çalışıyor ve zaman zaman küçük ama etkili güncellemeler geliyor. Taşları yerine oturtanlar ise büyük güncellemeler oluyor. Windows 11 22H2 güncellemesi de en büyük taşlardan biri.

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Windows 11 22H2 güncellemesi önizleme olarak yayınlandı

Hemen hemen her Windows güncellemesi, öncelikle beta gönüllülerine sunulur. Insider adı verilen beta programında deneyimli kullanıcılar ve yazılım geliştiricileri, güncellemeleri test edip geri bildirim sağlar. Bunun ardından ise güncellemeler herkes için yayınlanır. Windows 11 için büyük anlam ifade eden 22H2 güncellemesi, bu sürece geldi. Bundan sonrası ise herkese açık olarak yayınlanması olacak.

Güncellemenin herkee açık olarak yayınlanacağı tarih belli olmasa da adından da anlaşıldığı gibi yılın ikinci yarısında gelecek. Haziran ayına yeni giriş yapmışken güncellemenin son aşamaya geldiğini öğrenmek güzel bir haber. İyimser olup, Microsoft'un bu güncelleme için bizi fazla bekletmeyeceğini düşünebiliriz.

Öte yandan Windows 10 için çalışmalar durmuş değil. Ekim 2025'e kadar güncelleme desteğinin devam edeceği açıklanmıştı. 2022 için konuşursak Windows 10'un bazı yönleriyle Windows 11'den daha iyi olduğunu bile savunabiliriz. Pazar payı konusunda da üstünlük Windows 10'da ve bir süre daha böyle devam edeceğini söyleyebiliriz.

Windows 11'in başarılı bir işletim sistemi olduğu aşikar. Her ne kadar sistem gereksinimi konusunda hassas olsa da güncel sistemlerde tercih edilebilecek bir seçenek. Peki siz hangisini tercih ediyorsunuz?

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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Windows 11 22H2 için son aşamaya gelindi! - Son Dakika

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