Windows 11'de kullanıcıları çılgına çeviren hata! - Son Dakika
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Windows 11'de kullanıcıları çılgına çeviren hata!

25.07.2022 15:00
Windows 11'de kullanıcıları çılgına çeviren hata!

Microsoft, yayınladığı son güncellemeyle Windows 11 kullanıcılarını çılgına çevirdi. İşletim sisteminin Başlat menüsü bozuldu.

Kullanıcıların son dönemde yavaş yavaş benimsediği, bununla birlikte kullanım istatistiklerini de artırmaya başlayan Windows 11, yeni bir sorunla gündemde. Microsoft, yapmış olduğu açıklamada son yayınlanan toplu güncellemenin bazı kullanıcıları çılgına çevirecek bir hataya neden olduğunu doğruladı. Yazılım devi, sorunu vakit kaybetmeden düzelttiğini söylese de tepkilerden kaçamadı.

KB5014668 güncellemesi Windows 11 Başlat menüsünü bozdu

Microsoft, Windows 11 için düzenli bir şekilde güncellemeler yayınlıyor ve daha kararlı bir hale gelmesi için yoğun mesai harcıyor. Ancak bazen bu hamleler ters tepebiliyor ve sürümde halihazırda düzgün bir şekilde çalışan işlevleri bozabiliyor. Kısa süre önce de bunun yeni bir örneği yaşandı.

Windows 11'de kullanıcıları çılgına çeviren hata!

Microsoft'un son yayınladığı KB5014668 yaması bazı sistemlerde Başlat menüsünü bozdu. Windows tuşu ve tıklama dahil hiçbir şeye tepki vermedi. Kısacası güncelleme sonrası kullanıcılar ne yaparlarla yapsınlar çalışmadı.

Microsoft, Windows 11 ile yılların alışkanlığından vazgeçiyor!

Microsoft, konuyla ilgili şikayet bildirimlerinin gelmesinin ardından zaman kaybetmeden Redmond tabanlı Known Issue Rollback (Bilinen Sorunları Geri Alma) düzeltmesiyle ilgili sorunu düzeltti. Ayrıca şirket, cihazı yeniden başlatmanın geçici çözümün daha hızlı uygulanmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Şirket, yapmış olduğu düzeltmenin ardından sorunun tüm kullanıcılarda ortadan kalktığını söylüyor. Aynı zamanda hatadan az sayıda bilgisayarın etkinlendiğini de sözlerine ekledi. Yazılım devi, yakında Ağustos 2022 yamasının kullanıma sunacak. -9 Ağustos- Bu güncelleme, daha çok işletim sistemindeki sorunları çözmeye odaklanacak.

Windows 11 sistem gereksinimleri

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)RAM: 4 gigabayt (GB)Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazıNot: Daha fazla ayrıntıyı aşağıdaki "Windows 11 işletim sistemini güncel tutmak için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi" kısmında bulabilirsiniz.Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikliTPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumluEkran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bitİnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Windows 11'de kullanıcıları çılgına çeviren hata! - Son Dakika

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