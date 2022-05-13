Windows 11'den kullanıcıları büyük dertten kurtaracak özellik - Son Dakika
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Windows 11'den kullanıcıları büyük dertten kurtaracak özellik

13.05.2022 12:26
Windows 11'den kullanıcıları büyük dertten kurtaracak özellik

Windows 11 Önerilen Eylemler ile daha akıllı hale geliyor. Microsoft, tarih ve telefon numaraları için öneri verecek.

Microsoft, hafta içerisinde Windows 11 için iki yeni Insider sürümü paylaştı. Teknoloji devi, ilk Windows 11 sürüm 23H2 derlemesinde dikkat çeken bir yenilik sundu. Yeni özellikle birlikte tarih, saat ve telefon numaraları için hızlı işlemler geliyor.

Windows 11, "Önerilen Eylemler" (Suggested Actions) isimli yeni özellik sayesinde kullanıcılara ne yapılacağına dair önerilerde bulunacak. Tarih, saat veya telefon numaralarını kopyalayan kullanıcılara birtakım hazır öneriler sunulacak.

Windows 11 için çok önemli bir güncelleme yayınlandı

Windows 11 Önerilen Eylemler nedir, nasıl kullanılır?

Windows 11 Insider için piyasaya sürülen Windows 11 Build 25115, daha önceden gördüğümüz özellikler ve birtakım düzeltmeler haricinde yeni bir şey sunmadı. Ancak Önerilen Eylemler isimli özellik dikkat çekmeyi başardı. Peki Windows 11 Önerilen Eylemler nedir, nasıl kullanılır?

Windows 11'den kullanıcıları büyük dertten kurtaracak özellik

Microsoft tarafından hazırlanan blogda Önerilen Eylemler'in nasıl çalıştığı örneklendirildi. Bir telefon numarasını kopyalayan kullanıcıya, Windows Teams veya 'tıkla ve çevir' arama işlevleri sunulacak. Bu öneriler kapatılabilir bir kullanıcı arayüzü ile görüntülenecek ve üçüncü taraf uygulamaları da destekleyecek (WhatsApp araması yapmak gibi).

Windows 11'de tarih ve saat kopyalanması halinde ise kullanıcılar takvim uygulamalarında tarih ve saatin otomatik olarak doldurulduğu etkinlikler oluşturabilecek. Yine tarih ve saat için de üçüncü taraf uygulamalar kullanılabilecek (Google Takvim gibi).

Kullanıcıların tercihine göre geliştirileceği ifade edilen yeni özelliğin; tarih, saat ve telefon numaraları dışında hangi işlevlere genişleyeceği henüz belli değil. Ayrıca Microsoft, özelliği devre dışı bırakma seçeneğinin olup olmadığını da açıklamadı.

Windows 11'den kullanıcıları büyük dertten kurtaracak özellik

İlk olarak Insider kullanıcılarına sunulacak Önerilen Eylemler'in düzgün çalışması halinde daha fazla kullanıcıya genişlemesi muhtemel görünüyor. Ek olarak Microsoft'un daha fazla işlev eklemesi (web adresleri, sokak adresleri veya kopyalanan metinler) ihtimal dahilinde.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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