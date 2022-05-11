Windows 11'i kıskandıran Windows XP 2022 Edition ile tanışın - Son Dakika
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Windows 11'i kıskandıran Windows XP 2022 Edition ile tanışın

11.05.2022 22:26
Windows 11'i kıskandıran Windows XP 2022 Edition ile tanışın

2022 model Windows XP nasıl görünüyor? Windows 11 ile harmanlanmış Windows XP 2022 Edition ilgi çekmeyi başardı.

Son zamanlarda Microsoft için Windows kullanıcıları Windows 11 ve Windows 10 olarak ikiye ayrılıyor. Ancak 2001'den başlayarak uzun süre boyunca Microsoft'un popüler işletim sistemi olan Windows XP unutulmamış gibi görünüyor.

Konsept tasarımcısı Addy Visuals tarafından hazırlanan bir Windows XP tasarımı, yenilenen işletim sisteminin nasıl görüneceğini ortaya koydu. Meşhur duvar kağıdı ve sistemin yoğun mavi renklerine sadık kalarak hazırlanan Windows XP 2022 Edition, modern XP'nin nasıl görünebileceğini başarı bir şekilde gösterdi.

Windows 11 için çok önemli bir güncelleme yayınlandı

'Keşke gerçek olsa' dedirten Windows XP 2022 Edition konsepti

Microsoft'un Windows 11 için yoğun bir çabası olsa da, ortaya çıkan yeni raporlar kullanıcıların Windows 11'e geçişinin yavaşladığı yönünde. Windows 11'in benimsenmesi son aylarda önemli ölçüde azalması, Windows XP 2022 Edition gibi bir konsept tasarımı ön plana çıkarıyor.

  • Windows 11'i kıskandıran Windows XP 2022 Edition ile tanışın
  • Windows 11'i kıskandıran Windows XP 2022 Edition ile tanışın
  • Windows 11'i kıskandıran Windows XP 2022 Edition ile tanışın

21 yıl önce duyurulan Windows XP'nin günümüzde çıkış yapsaydı nasıl görüneceğini merak ediyorsanız, Addy Visuals'in yeni konseptine göz gezdirebilirsiniz.

"eXPerince again" (Yeniden Deneyimle) sloganı ile hazırlanan konsept; yuvarlatılmış köşeler ve ortalanmış görev çubuğu ve Başlat menüsü ile dikkat çekmeyi başarıyor. Windows 11'in özelliklerini, Windows XP renk şemasıyla birleştiren XP 2022 Edition, klasikleşmiş duvar kağıdını da koruyor.

Karanlık mod ve Pinball 3D oyununu da barındıran XP 2022 Edition videosu, kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. Ancak sadece konsept tasarım olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

İlk olarak 2001 yılında kullanıma açılan ve renkli kutucuklarıyla ortalığı karıştırmayı başaran Windows XP, 14 Nisan'da gerçekleştirilen bir ankete göre hala yüzde 1,71 kullanım oranına sahip. Microsoft'un uzun yıllardır bu işletim sistemini desteklemediğini de belirtelim.

Peki siz Windows XP'nin yeni konseptini nasıl buldunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Windows 11'i kıskandıran Windows XP 2022 Edition ile tanışın - Son Dakika


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