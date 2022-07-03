Windows 11 ısrarcı! Oyuncular için değişiklikler yolda - Son Dakika
Üye Girişi

Windows 11 ısrarcı! Oyuncular için değişiklikler yolda

03.07.2022 17:53
Windows 11 ısrarcı! Oyuncular için değişiklikler yolda

Windows 11 kullanım oranı oyuncular arasında istikrarlı şekilde artıyor. Buna rağmen oyuncular için büyük değişiklikler geliyor.

Windows 11, oyuncular arasında istikrarlı bir ilerleme seyrediyor. Buna rağmen oyuncuların Windows 11'i benimseme hızı, Steam'in son istatistiklerine göre fazlasıyla yavaş kalıyor. Bununla birlikte oyuncuları yükseltmeye teşvik etmek için çeşitli değişikliklerin de yolda olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar!

Windows 11 kullanan oyuncularda yüzde 1,64'lük artış gerçekleşti

Haziran ayı Steam donanım anketi, daha yeni ortaya çıktı. Bu donanım anketi ise Valve platformunda Windows 11 kullanan oyuncuların yüzde 21,23'e ulaştığını gösteriyor. Bu da, önceki aya göre yüzde 1,64'lük bir artış olduğunu gösterir.

Windows 11 ısrarcı! Oyuncular için değişiklikler yolda

Ancak ocak ayının gerçekleşen yüzde 3,4'lük artışa bakıldığı zaman çok da iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Bununla birlikçe birçok Steam oyuncusu hala Windows 10'u kullanıyor. Windows 10, yüzde 71,26 ile yer almasına rağmen bu ay, yüzde 2,63'lük bir düşüş yaşıyor.

Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor

HDR ekrana sahip olanlar için Windows 11, kullanışlı ve canlı bazı yeni özellikler sunuyor. Ancak, Windows 11 için daha büyük iyileştirmeler yapmak üzere ayarlanan DirectStorage gibi oyuncular için büyük değişikliklerden bazıları henüz gerçekleşmedi. Bunun nedeni de DirectStorage'in Windows 11 için çalışır durumda olmasına rağmen, hiçbir oyunun bunu desteklemiyor olması.

Oyuncuları Windows 11'e yükseltme teşviki açısından DirectStorage, oldukça önemli. Bunun da kullanıcıların Windows 11'i benimsemesinde büyük artış göstereceğine inanılıyor. O zamana kadar da işletim sisteminin yeni kullanıcıları çekmek için aynı tempoyla ilerlemesi beklentiler arasında.

Windows 11 ısrarcı! Oyuncular için değişiklikler yolda

Oyun dünyasının dışında, diğer istatistikler de durgun bir hız olduğunu işaret ediyor. Bu bakımdan genel olarak bakıldığı zaman, daha fazla kullanıcıya sahip olmaya çalışan bir işletim sistemi görüntüsü yer alıyor. Bazı önemli ve yararlı değişikliklerle bu ilginin artacağı düşünülüyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 11 'e olan ilginin artması için neler yapılması gerekiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Steam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Windows 11 ısrarcı! Oyuncular için değişiklikler yolda - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:50 HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı
17:48 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 18:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Windows 11 ısrarcı! Oyuncular için değişiklikler yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement