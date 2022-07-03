Windows 11 ısrarcı! Oyuncular için değişiklikler yolda

Windows 11, oyuncular arasında istikrarlı bir ilerleme seyrediyor. Buna rağmen oyuncuların Windows 11'i benimseme hızı, Steam'in son istatistiklerine göre fazlasıyla yavaş kalıyor. Bununla birlikte oyuncuları yükseltmeye teşvik etmek için çeşitli değişikliklerin de yolda olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar!

Windows 11 kullanan oyuncularda yüzde 1,64'lük artış gerçekleşti

Haziran ayı Steam donanım anketi, daha yeni ortaya çıktı. Bu donanım anketi ise Valve platformunda Windows 11 kullanan oyuncuların yüzde 21,23'e ulaştığını gösteriyor. Bu da, önceki aya göre yüzde 1,64'lük bir artış olduğunu gösterir.

Ancak ocak ayının gerçekleşen yüzde 3,4'lük artışa bakıldığı zaman çok da iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Bununla birlikçe birçok Steam oyuncusu hala Windows 10'u kullanıyor. Windows 10, yüzde 71,26 ile yer almasına rağmen bu ay, yüzde 2,63'lük bir düşüş yaşıyor.

Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor

HDR ekrana sahip olanlar için Windows 11, kullanışlı ve canlı bazı yeni özellikler sunuyor. Ancak, Windows 11 için daha büyük iyileştirmeler yapmak üzere ayarlanan DirectStorage gibi oyuncular için büyük değişikliklerden bazıları henüz gerçekleşmedi. Bunun nedeni de DirectStorage'in Windows 11 için çalışır durumda olmasına rağmen, hiçbir oyunun bunu desteklemiyor olması.

Oyuncuları Windows 11'e yükseltme teşviki açısından DirectStorage, oldukça önemli. Bunun da kullanıcıların Windows 11'i benimsemesinde büyük artış göstereceğine inanılıyor. O zamana kadar da işletim sisteminin yeni kullanıcıları çekmek için aynı tempoyla ilerlemesi beklentiler arasında.

Oyun dünyasının dışında, diğer istatistikler de durgun bir hız olduğunu işaret ediyor. Bu bakımdan genel olarak bakıldığı zaman, daha fazla kullanıcıya sahip olmaya çalışan bir işletim sistemi görüntüsü yer alıyor. Bazı önemli ve yararlı değişikliklerle bu ilginin artacağı düşünülüyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 11 'e olan ilginin artması için neler yapılması gerekiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.