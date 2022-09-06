Windows 11'li Surface Duo'da 3D oyun sürprizi! - Son Dakika
Üye Girişi

Windows 11'li Surface Duo'da 3D oyun sürprizi!

06.09.2022 18:00
Windows 11'li Surface Duo'da 3D oyun sürprizi!

Windows 11 kurulan Surface Duo'da inanılmaz bir şekilde Skyrim ve Minecraft gibi birçok oyun oynanabiliyor.

Windows'u farklı donanımlarda çalıştırmasıyla tanınan bağımsız geliştirici Gustave Monce'nin bu seferki hedefi Surface Duo oldu. Windows 11'i Surface Duo'da dengeli bir şekilde çalıştırmayı başaran Monce, Microsoft imzalı akıllı cihazda 3 boyutlu oyunları da deniyor.

Windows 11 kurulan Surface Duo birçok oyuna da ev sahipliği yapıyor

Haziran ayından bu yana geliştirmelerine devam eden Monce, ekranları etkileyen aksaklıkları da sonunda düzeltmeyi başarmış görünüyor. Katlanabilir cihazın her iki ekranı da artık Windows 11'i sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Monce, son geliştirmelerin ardından artık cihazın sorunsuz çalıştığını dile getirdi.

Oyuncular Windows 11'i neden tercih etmiyor?

Windows 11 kurulan Surface Duo, inanılmaz bir şekilde 3D oyunları çalıştırma becerisine de sahip oldu. Topluluktan kullanıcılar, Skyrim ve Minecraft da dahil olmak üzere, Duo'nun bu ve benzeri oyunları oynadıkları birkaç videoyu da paylaştı.

No more graphical glitches ?? pic.twitter.com/rxJ5witDhX

— Gustave Monce (@gus33000) September 3, 2022

Şu anda oyunlara güç verirken Duo'da doğal olarak bazı ısınma sorunları var. Sorunun sıcaklık sensörüyle olduğu düşünülürken, gelecekte düzeltilmesi bekleniyor. Tabii ki, Surface Duo'da hiçbir zaman Windows 11, Steam veya güçlü PC oyunlarını çalıştırmayı amaçlanmadığı için bu konuda başka sorunlarla da karşılaşıbilir.

Surface Duo'da en iyi oyun deneyimini yaşamak istiyorsanız ise Xbox Cloud Gaming'i tavsiye ediyoruz. Katlanabilir telefonda Windows 11 deneyimi yaşamak ise tamamen farklı bir deneyim olduğunu tahmin etmek zor değil.

Hey, you, you're finally awake pic.twitter.com/dBfNzQNZln

— Simone Franco (@Simizfo) September 5, 2022

"Windows 11 on Surface Duo" projesini denemek veya katkıda bulunmak isterseniz GitHub'dan inceleyebilirsiniz. Bu sayfada izlenecek adımlar ve kılavuz yer alıyor. Ancak bunu yaparken bu yazılımın cihazınızda sorunlara neden olabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Gustave Monce bakalım ilerleyen dönemde daha başka hangi cihazlara Windows kuracak. Peki siz Windows 11 kurulu Surface Duo hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Skyrim, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Windows 11'li Surface Duo'da 3D oyun sürprizi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 18:00:48. #1.13#
SON DAKİKA: Windows 11'li Surface Duo'da 3D oyun sürprizi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement