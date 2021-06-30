Üye Girişi
Windows 11, Nokia Lumia 950 XL'a Taşındı - Son Dakika

Windows 11, Nokia Lumia 950 XL'a Taşındı

30.06.2021 23:22
Windows 11, Nokia Lumia 950 XL'a Taşındı, System.String[]

Windows 11 geçen hafta resmileşti ve Microsoft nihayet kullanıcıların hem x64 hem de Arm tatlarında mevcut olan işletim sisteminin bir önizleme sürümünü indirmelerine izin vermeye başladı.

Windows 11 geçen hafta resmileşti ve Microsoft nihayet kullanıcıların hem x64 hem de Arm tatlarında mevcut olan işletim sisteminin bir önizleme sürümünü indirmelerine izin vermeye başladı. Bugün erken saatlerde bir tamirci, Windows 11'in bir mobil cihazda çalışıp çalışmayacağını denemeye karar verdi. Microsoft'un son amiral gemisi Windows Phone'da Windows 11 Arm'ı başlatmayı başardı.

Gustave Monce, Twitter'da Lumia 950 XL üzerinde çalışan işletim sistemini gösteren bir YouTube videosu ve ekran görüntüleri yayınladı. Monce bu sefer, baktığımız ekran görüntülerinin ve videonun gerçekten de Lumia 950 XL üzerinde çalışan işletim sistemi kolunun yerel bir bağlantı noktası olduğunu doğruladı. Aşağıdaki videoya göz atabilir ve her şeyin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

Windows 11

Videoyu incelerseniz, Lumia 950 XL'ın Snapdragon 810'unun nasıl yetişmekte zorlandığını fark edeceksiniz ve ekrana iki kez dokunurken, dosya gezginini başlatırken, başlat menüsüne basarken ve diğer görevleri yaparken gecikme oluyor.

Video ayrıca şu anda ekran döndürmenin nasıl sorunlu olduğunu da gösteriyor. Bununla birlikte, kullanıcı arayüzü akıllı telefonda harika görünüyor ve Snap Düzenleri gibi özelliklerin daha küçük bir ekranda nasıl çalıştığına da bir göz atıyoruz.

Windows 11 önizleme yapıları şu anda Android uygulamalarını desteklemiyor, ancak bu, özellik nihayet işletim sistemi'nde kullanıma sunulduğunda Lumia 950 XL'ın Android uygulamalarını nasıl ele alacağı konusunda bir soruyu gündeme getiriyor.

Bu, farklı bir işletim sistemi çalıştıran bir cihazı ilk kez görmüyoruz. Hatırlamayanlar için, efsanevi HTC HD2, Android ile birlikte birçok işletim sistemini çalıştırmasıyla ünlüydü.

Lumia 950 XL'da Windows'un en son sürümünün daha fazla kararlılıkla çalıştığını görmek ilginç olurdu. Dürüst olmak gerekirse, hala cihazın sahibi olan kimseyi tanımıyorum bile.

Windows 11, Nokia Lumia 950 XL'a Taşındı

Microsoft Lumia, Microsoft, Android, Windows, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Windows 11, Nokia Lumia 950 XL'a Taşındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Diego Costa ile görüşüyoruz 23:19 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Diego Costa ile görüşüyoruz Bağdat'taki patlamada yaralı sayısı 15'e yükseldi 22:38 Bağdat'taki patlamada yaralı sayısı 15'e yükseldi Uzun süredir firari olan 22:07 Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım
Eski sağlıkçı, koleksiyon yapmak amacıyla aşı çalmış 21:58 Eski sağlıkçı, koleksiyon yapmak amacıyla aşı çalmış Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam 20:34 Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam Cami çıkışında silah sesleri patladı! Ağır yaralanan şahıs olay yerinde öldü 20:17 Cami çıkışında silah sesleri patladı! Ağır yaralanan şahıs olay yerinde öldü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz 18:14 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor         
22:49
Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor         
22:36
Cinsel saldırıyla suçlanan ünlü komedyen Bill Cosby, beraat etti Cinsel saldırıyla suçlanan ünlü komedyen Bill Cosby, beraat etti         
22:00
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı         
20:30
Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi         
18:41
Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti         
17:58
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı         
17:18
Elmalı davasındaki çocukların yakınları Elmalı davasındaki çocukların yakınları "tacize uğrayan çocukların banyoda verdiği tepkiyi veriyorlar" diyerek uyarıda bulunduklarını söyledi         
17:02
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 23:44:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Windows 11, Nokia Lumia 950 XL'a Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement