Windows 11, Nokia Lumia 950 XL'a Taşındı - Son Dakika

Windows 11 geçen hafta resmileşti ve Microsoft nihayet kullanıcıların hem x64 hem de Arm tatlarında mevcut olan işletim sisteminin bir önizleme sürümünü indirmelerine izin vermeye başladı. Bugün erken saatlerde bir tamirci, Windows 11'in bir mobil cihazda çalışıp çalışmayacağını denemeye karar verdi. Microsoft'un son amiral gemisi Windows Phone'da Windows 11 Arm'ı başlatmayı başardı.

Gustave Monce, Twitter'da Lumia 950 XL üzerinde çalışan işletim sistemini gösteren bir YouTube videosu ve ekran görüntüleri yayınladı. Monce bu sefer, baktığımız ekran görüntülerinin ve videonun gerçekten de Lumia 950 XL üzerinde çalışan işletim sistemi kolunun yerel bir bağlantı noktası olduğunu doğruladı. Aşağıdaki videoya göz atabilir ve her şeyin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

Windows 11

Videoyu incelerseniz, Lumia 950 XL'ın Snapdragon 810'unun nasıl yetişmekte zorlandığını fark edeceksiniz ve ekrana iki kez dokunurken, dosya gezginini başlatırken, başlat menüsüne basarken ve diğer görevleri yaparken gecikme oluyor.

Video ayrıca şu anda ekran döndürmenin nasıl sorunlu olduğunu da gösteriyor. Bununla birlikte, kullanıcı arayüzü akıllı telefonda harika görünüyor ve Snap Düzenleri gibi özelliklerin daha küçük bir ekranda nasıl çalıştığına da bir göz atıyoruz.

Windows 11 önizleme yapıları şu anda Android uygulamalarını desteklemiyor, ancak bu, özellik nihayet işletim sistemi'nde kullanıma sunulduğunda Lumia 950 XL'ın Android uygulamalarını nasıl ele alacağı konusunda bir soruyu gündeme getiriyor.

Bu, farklı bir işletim sistemi çalıştıran bir cihazı ilk kez görmüyoruz. Hatırlamayanlar için, efsanevi HTC HD2, Android ile birlikte birçok işletim sistemini çalıştırmasıyla ünlüydü.

Lumia 950 XL'da Windows'un en son sürümünün daha fazla kararlılıkla çalıştığını görmek ilginç olurdu. Dürüst olmak gerekirse, hala cihazın sahibi olan kimseyi tanımıyorum bile.