Son Dakika Haberleri: Windows 7 İçin Son Güncelleme Tarihi, Microsoft Bu Mesajla Uyarıyor!

Windows 7 İçin Son Güncelleme Tarihi, Microsoft Bu Mesajla Uyarıyor!

50 dakika önce

Bu Windows 7 Mesajı Kullanıcıları Bilgilendiriyor Windows 7 için Son Güncelleme Tarihi Hangisi?Microsoft Windows 7 Kullanıcılarını bu mesajla son güncelleme tarihine kadar uyarıyor.

Windows 7 İçin Son Güncelleme Tarihi, Microsoft Bu Mesajla Uyarıyor!, System.String[]
Bu Windows 7 Mesajı Kullanıcıları Bilgilendiriyor


Windows 7 için Son Güncelleme Tarihi Hangisi?

Microsoft Windows 7 Kullanıcılarını bu mesajla son güncelleme tarihine kadar uyarıyor. Microsoft 2020 Ocak ayına kadar tüm kullanıcılarını bu mesajla uyarmaya devam edecek.

Microsoft gerçekten, Windows 7'nin güvenlik güncellemelerinin yakında biteceğini bilmenizi istiyor. Şirket yeni yaptığı bir güncelleme ile 14 OCAK 2020 tarihinden itibaren bana göre Efsane olmuş Windows 7 işletim sisteminin güvenlik güncelleştirmelerinin sona ereceğini duyuruyor. Yazılımın 10 yıldan beri hizmet ettiğini de hatırlatarak bunu yapıyor. Güncellemeler ve ilgili mesaj 18 Nisan'dan itibaren görünmeye başlayacak. Uyarının ilk gönderildiğinde kuvvetle muhtemel göreceksiniz ancak hatırlatıcıları devre dışı bırakarak ondan sonra gönderilen uyarı mesajların kapatabilirsiniz!

Dediğim gibi ilgili uyarı mesajını – bildirimi – bir çok kişi görecektir. Zira dünya genelinde kullanım oranına baktığımızda Net Applications verilerine göre; Windows 7'nin masaüstü kullanımının neredeyse yüzde 40,2'sini veya Windows 10'u kullanlardan biraz daha fazlasını temsil ettiğini görüyoruz.

Yine de Windows 7 özellikle bir çok kullanıcı tarafından daha stabil olduğu için tercih edilmeye devam ediyor. Microsoft en azından bekleyenleri Windows 10'a geçmeye bu şekilde ikna etmeye çalışıyor.

İşletmeler ve Kurumlar için yeni sürüme geçmeye zorlamak için ideal bir yol aslında. Resmi destek 14 OCAK 2020'de bittikten sonra şirket anlaşmalı olduğu kurumlara 2023'e kadar bu desteğini vermeye devam edecek. WannaCry gibi istisnai saldırıların olması durumunda elbette buna müdahil olacaktır.

Her ne kadar bir Windows 10 yükseltmesi güvenlik tehditlerine karşı korumayı garanti etmese de, en azından çözümlerin yıllarca sürdüğü saldırıları önleyecektir.

Windows Support

TechCrunch

Windows 7 için Son Güncelleme Tarihi, Microsoft Bu Mesajla Uyarıyor!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:39 Kaynak: Teknotalk.com

Microsoft, Teknoloji
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