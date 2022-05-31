Windows'u Hızlandırmak için 12 Basit İpucu

Bilgisayar donanımı hızlanmaya devam ettikçe yazılım da hızlanır ve Windows işletim sistemi de bir istisna değildir. Bu özellikle başlangıç ??zamanı için geçerlidir. Ancak, çalışmaya başladığınızda, dikkate alınması gereken başka performans faktörleri de vardır. Windows'un en güncel sürümü bile yavaşlamalara karşı bağışık değildir ve henüz herkes Windows 10'dan Windows 11'e yükseltmeye hazır değildir. Windows'u hızlandırmaya yönelik bu ipuçları, sürüm 10 veya 11'i çalıştırıyor olsanız da işe yarar.

Windows'u nasıl hızlandıracağınızı anlatan birçok makaledeki sorun, görsel animasyonlar gibi işletim sisteminin daha eğlenceli özelliklerinden bazılarını kapatmanızı söylemeleridir. İpuçlarımızın çoğu, görünümünden ve işlevselliğinden ödün vermeden Windows sisteminizi hızlandırmanın yollarını gösterir. İpuçlarının çoğu ücretsiz olarak yapılabilir, ancak bazıları yazılım veya donanım için biraz para harcamayı içerir. Hız artışı isteyen ancak ekstra güzellikleri umursamayan eski, düşük güçlü makineleri olan kişiler için, bu listenin sonuna doğru bulacağınız birkaç ipucu, görsel şölen pahasına sistem performansını artırır.

"Bilgisayarınızı Hızlandırın!"lara dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Bunlar genellikle kötü amaçlı yazılımlara yol açan kayıt defteri temizleyicileri reklamlarıdır. Microsoft, Windows 10 için kayıt defteri temizleyicilerinin kullanımını kategorik olarak desteklemez.

Önerilen bir şey, işletim sistemi sürümünüzü güncel tutmaktır, ancak bunu bir ipucu olarak listelemedik çünkü ne olursa olsun herkes yapıyor olmalı. Yüklemeniz gereken herhangi bir güvenlik ve güvenilirlik güncellemesi olup olmadığını görmek için periyodik olarak Ayarlar > Windows Update'e gidin. Donanım sürücüsü güncellemelerini içerebileceğinden, bilgisayarınız bir güncellemeden sonra daha hızlı çalışabilir. Büyük bir özellik güncellemesi istemiyorsanız bile yapın; bu büyük güncellemeleri Ayarlar'ın aynı bölümünde erteleyebilirsiniz.

1. Bir Hızlandırma Programı çalıştırın

Windows 10 için bilgisayarınızı hızlandırabilecek birkaç üçüncü taraf sistem temizleme yardımcı programı vardır, ancak bu yazılım kategorisi bir zamanlar olduğu kadar popüler değil. Bu yardımcı programların çoğu, bilgisayar performansını artırır, ancak bazen yalnızca mütevazı bir miktarda. PC'nizi hızlandırdığını iddia eden çok sayıda kötü amaçlı indirme var, bu nedenle test edilmiş ve onaylanmış bir ürüne bağlı kaldığınızdan emin olun. Örneğin Iolo System Mechanic iyi bir seçenektir.

2. Gereksiz Programları Kaldırın

Durum düzelse de, bazı yeni bilgisayarlarla ilgili bir sorun, bazen bloatware, crapware veya potansiyel olarak istenmeyen programlar için PUP'lar olarak adlandırılan birçok gereksiz yazılımla birlikte gelmeleridir. Microsoft bile bu oyunda suçsuz değil, çünkü bilgisayarlarda ilginizi çekmeyebilecek birkaç oyun ve karma gerçeklik yazılımı içeriyor.

Başlat'ta herhangi bir istenmeyen uygulama kutucuğuna sağ tıklayın ve Kaldır'ı seçin. Bunu yapmak, programı hemen kaldıracaktır. Ayrıca Windows logosu Başlat düğmesine sağ tıklayıp en iyi seçenek olan Programlar ve Özellikler'i seçebilirsiniz. veya Başlat düğmesinin yanındaki arama kutusuna Programlar yazın.

Crapware suçlularını genellikle yüklü uygulamaların listesini bilgisayar üreticinizin adına göre sıralayarak bulabilirsiniz. Diğer iyi seçenekler, yüklediğinizi bilmediğiniz herhangi bir program olup olmadığını görmek için En Son'a göre sıralamaktır; veya Boyuta göre, ihtiyacınız olmayan çok büyük parçalardan kurtulmak için. İstemediğiniz gereksiz uygulamaları bulduğunuzda bunları seçin ve Kaldır'a tıklayın. Ne yazık ki, bir seferde yalnızca birini kaldırabilirsiniz. Bir sürü bloatware'iniz varsa, bu proje için yarım saat kadar ayırın.

Kendi yüklediğiniz ancak artık istemediğiniz uygulamalara ve istediğiniz yazılımların yanında yüklenmesini istemediğiniz yazılımlara baltayı vurmayı unutmayın.

Windows 10 ve 11'in iki tür uygulaması olduğunu unutmayın: geleneksel masaüstü uygulamaları ve modern Microsoft Mağazası (eski adıyla Windows Mağazası) uygulamaları. Modern Ayarlar uygulamasının Uygulamalar ve Özellikler sayfasında her iki türü de göreceksiniz. Mağaza dışı uygulamalar için, eski güzel masaüstü programlarını kaldırabileceğiniz Denetim Masası açılır. Her ikisinde de, bunları boyuta, yükleme tarihine veya ada göre sıralayabilir veya belirli bir uygulamayı arayabilirsiniz.

Uygulamaları kaldırmanın performansa yardımcı olmasının bir nedeni, birçok programın işlemleri önyükleme sırasında yüklemesi ve değerli RAM ve CPU döngülerini almasıdır. Denetimin Programlar ve Özellikler bölümündeyken, Windows Özelliklerini Aç veya Kapat'a tıklayabilir ve kullanmadığınız bir şey olup olmadığını görmek için listeyi tarayabilirsiniz. Neyin kaldırılacağı konusunda daha fazla yardım için Bilgisayardaki Crapware'den Nasıl Kurtulur başlıklı makaleyi okuyun.

3. Başlangıç Süreçlerini Sınırlayın

Belirtildiği gibi, birçok program bilgisayarınızı her başlattığınızda çalışan yan işlemler yükler ve bunlardan bazıları her zaman sisteminizde çalıştırmanız gereken şeyler değildir. MSCONFIG yardımcı programını çalıştırmanız gereken Windows 7 ile karşılaştırıldığında, Windows'un daha yeni sürümleri, güncellenmiş Görev Yöneticisi'nden başlangıçta çalışacakları sınırlamanın daha kolay bir yolunu sunar.

Görev Yöneticisini çağırmanın en kolay yolu Ctrl-Shift-Esc tuşlarına basmaktır. Başlangıç sekmesine geçin ve Windows başlangıcında yüklenen tüm programları göreceksiniz. İletişim kutusunda, her biri için Başlangıç etkisini gösteren bir sütun bile vardır. Durum sütunu, programın başlangıçta çalışacak şekilde etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir. Bu durumu değiştirmek için herhangi bir girişe sağ tıklayabilirsiniz. Çalıştırmak istemediğiniz şeyleri görmek genellikle oldukça kolaydır. Örneğin, iTunes'u hiç kullanmadıysanız, muhtemelen iTunesHelper'ın her zaman çalışmasına ihtiyacınız yoktur.

4. Diskinizi Temizleyin

İşletim sisteminin birkaç nesli için Windows'un parçası olan güvenilir yardımcı programı açmak için Başlat menüsünden Disk Temizleme yazın. Disk Temizleme, bilgisayarınızdaki geçici dosyalar, çevrimdışı Web sayfaları ve yükleyici dosyaları gibi istenmeyen gereksiz dosyaları bulur ve hepsini bir kerede silmeyi önerir. Geri Dönüşüm Kutusu'nun ek yerlerinde şişkinlik olduğunu bile görebilirsiniz - genellikle bu, yalnızca sürücünüz dolmaya yakınsa hız üzerinde fark edilir bir etkiye sahiptir.

Düzenli olarak planlanmış disk birleştirmeniz yoksa, Başlat düğmesinin yanındaki arama kutusuna adını yazarak bulabileceğiniz Sürücüleri Optimize Et aracında bunu ayarlayın. Ana diskiniz bir SSD ise, diski okuyan herhangi bir hareketli parça olmadığından birleştirme ile uğraşmanıza gerek olmadığını unutmayın.

Depolama kullanımını sürdürmenin daha da yeni bir yolu, Depolama Algısı seçeneğini etkinleştirmektir (yukarıdaki resme bakın). Geçici dosyaları ve Geri Dönüşüm Kutusu öğelerini kaldırarak alanı otomatik olarak boşaltır. Bu özelliğin nasıl kullanılacağına ilişkin tam bir özet için bkz. Windows'ta Sabit Disk Alanı Nasıl Boşaltılır.

5. Daha Fazla RAM Ekleyin

Hem Windows 10 hem de 11, belleği işletim sisteminin önceki sürümlerinden daha verimli bir şekilde yönetir, ancak daha fazla bellek her zaman bilgisayar işlemlerini potansiyel olarak hızlandırabilir. Hala bir masaüstü kulesi kullanıyorsanız, bu makale size nasıl RAM ekleyeceğinizi gösterebilir. Daha büyük RAM üreticilerinin (Crucial, Kingston, Corsair) web sitelerinin tümü, PC'nizin hangi tür RAM'i aldığını gösteren ürün bulucuları sunar ve fiyatlar oldukça makul. 50 dolardan daha düşük bir fiyata 8 GB yüksek performanslı DDR4 RAM alabilirsiniz.

50$ kadar fazlaysa ve bilgisayarınız eskiyse, SSD yerine bir sabit sürücüye sahipse (aşağıya bakın) ve RAM'i azsa, ReadyBoost'u bir USB çubuğuyla kullanmayı deneyebilirsiniz. Dönen bir sabit sürücüyle daha yavaş olacak olan bellek erişimini hızlandırmak için taşınabilir depolama aygıtının deposundaki verileri önbelleğe alır. USB anahtarının Dosya Gezgini girişine gidin, Özellikler'i açmak için sağ tıklayın ve başlamak için ReadyBoost sekmesine geçin. Çoğu güncel sistem için bu özellik kullanılamayacak ve performans artışı sağlamayacaktır.

Ancak RAM eklemek her zaman bir seçenek değildir, bu nedenle herkes bu ipucunu kullanamaz. Surface Pro tabletleri gibi günümüzün bazı Windows cihazlarıyla bu mümkün değil. Oyun ve iş dizüstü bilgisayarları genellikle hala RAM yükseltmelerine izin veriyor, ancak bu daha nadir hale geliyor. Yeni, daha ince ultrabook'lar ve dönüştürülebilir bilgisayarlar genellikle sabit belleğe sahiptir.

6. Bir SSD Başlangıç ??Sürücüsü kurun

Adobe Photoshop gibi zorlu uygulamaları yüklemek ve çalıştırmak, bir SSD ile çok daha hızlı gerçekleşir. Bir SSD ayrıca başlangıçta Windows'a büyük fayda sağlar. Microsoft Store'daki uygulamalar, Ayarlar'ın Uygulamalar ve Özellikler sayfasında dönen bir sabit sürücüden bir SSD'ye kolayca taşınabilir.

Sistem hızlandırma için dahili başlangıç sabit sürücünüzü değiştirmek mantıklıdır ve bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bu da bir seçenek olabilir. Ancak USB 3.0 bağlantılı harici bir SSD, çok fazla depolama alanı kullanan uygulamalarda size hız artışı sağlayabilir. Hangi aygıtın kurulacağını seçme konusunda yardım için PCMag'in en iyi SSD'ler listesine bakın.

7. Virüsleri ve Casus Yazılımları Kontrol Edin

Bunu yapmak için yerleşik Windows Defender'ı veya bir üçüncü taraf uygulamasını çalıştırabilirsiniz. AV ürünlerinden bazıları, sistem performansı üzerinde diğerlerinden daha az yer kaplar. Kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı için ödeme yapmak istemiyorsanız, yukarıda gösterilen MalwareBytes Free'yi deneyin.

8. Güç Modunu En İyi Performans olarak değiştirin

Elektrikten tasarruf etmek istiyorsanız, PC'nizdeki güç ayarını yüksek performansa değiştirmek ideal değildir, ancak bilgi işlem hızını artırabilir. Ayarlar uygulamasının Sistem > Güç ve Uyku seçeneğine gidin ve ardından Ek Güç Ayarları bağlantısını tıklayın. Buradan, Ek Planları Göstermek için sağ taraftaki açılır oka tıklayın ve ardından Yüksek Performans'ı seçin.

Windows 11'de, yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Ayarlar > Sistem > Güç ve pil bölümünde Daha İyi Performans veya En İyi Performans'ı seçebilirsiniz. Windows 10'daki gibi Ek Planları Göster'i seçmenize gerek yoktur.

9. Sorun Gidericileri Çalıştırın

Başlat düğmesine tıklayın ve sorun gidermeyi arayın. Windows, çalıştırmanız gereken sorun giderme yardımcı programlarını önerir ve bunları otomatik veya manuel olarak çalıştırmayı seçebilirsiniz. İyi bir önlem için Donanım ve Aygıtlar, Windows Mağazası Uygulamaları ve Arama ve Dizin Oluşturma dahil diğer sorun gidericileri çalıştırın. (Bilgisayarınız çok eski ve yavaşsa, 11. ipucunda belirtildiği gibi Arama Dizine Eklemeyi tamamen devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.)

Ayrıca eski tarz Kontrol Paneline gidin. Her iki işletim sistemi sürümünde de Başlat düğmesine tıklayın ve başlatmak için Denetim Masası yazın. Sistem > Güvenlik > Güvenlik ve Bakım sayfasına gidin (veya sadece Başlat menüsü arama kutusuna bakım yazın), Bakım'a tıklayın ve Bakımı Başlat'a basın. Günlük programda otomatik olarak gerçekleşir ve çalışma süresini değiştirebilirsiniz.

PC'niz hala umutsuz bir şekilde tıkanmışsa, Windows Güvenlik uygulamasının Yeni başlatma seçeneğini kullanabilirsiniz, ancak bunu yaptığınızda yüklü programlarınızın bazılarını kaldırabileceği konusunda uyarınız. Ancak kişisel dosyalarınız etkilenmeyecektir.

10. Performans Seçeneklerinde Görünümü Değiştirin

Performans seçeneklerindeki görünümü değiştirmek, eski bir PC'yi hızlandırmaya yardımcı olabilir. Windows 10 veya Windows 11'de Başlat menüsünün arama kutusuna görünümü ayarla yazarak bu ayara kolayca ulaşabilirsiniz.

İletişim kutusunda, en üstteki En iyi performans için ayarla etiketli radyo düğmesini kullanın veya bu seçeneklerin altındaki uzun onay kutuları listesinden hangi göz alıcı özellikleri olmadan yaşayabileceğinizi seçin. Genel olarak en iyi performans düğmesini seçerseniz, tüm görsel efektleri kaybedersiniz. Örneğin, bir pencereyi taşımak için sürüklerken içeriğini görmezsiniz, bunun yerine sadece pencerenin kenarlarını temsil eden bir dikdörtgen görürsünüz. Hoşunuza giden efektleri iletişim kutusunda kontrol etmek muhtemelen daha iyi bir yoldur. Bu araca Ayarlar uygulamasından da ulaşabilir ve "bakım" veya "performans" araması yapabilirsiniz.

11. Arama İndekslemeyi Kapatın

Özellikle düşük güçlü PC'ler için, arama indeksleme, geçici de olsa sistem kaynaklarını tüketebilir. Çok fazla arama yaparsanız, bazı aramalar daha yavaş olacağından bu size çekici gelmez.

Dizin oluşturmayı kapatmak için Dizin Oluşturma Seçenekleri Denetim Masası penceresini açın (sonuç listesinin en üstünde Dizin Oluşturma Seçeneklerini görmek için Başlat düğmesi arama kutusuna dizin de yazabilirsiniz). Değiştir'i tıklayın ve dizine eklenmesini istemediğiniz konumların işaretini kaldırın. Mantıklı seçimler yapmak için muhtemelen kullanıcı klasörünüzün altındaki klasörleri açmanız gerekecek. Gelişmiş'i seçmek, hangi dosya türlerinin dizine eklenmesi ve hangilerinin dizine alınmaması gerektiğine karar vermenizi sağlar.

Arama indekslemeyi açık bırakırsanız ancak bunun zaman zaman bilgisayarınızı yavaşlattığını fark ederseniz, ekstra hıza ihtiyacınız olduğunda bu işlemi geçici olarak durdurabilirsiniz. Masaüstünde Bu PC'ye sağ tıklayın (veya Arama kutusuna Bilgisayar yazın) ve Yönet'i seçin. (Ayarlar > Kişiselleştirme > Temalar > Masaüstü simgesi ayarlarına giderek Bu Bilgisayar simgesini görüntülemek isteyebilirsiniz.) Ardından, Hizmetler ve Uygulamalar'a çift tıklayın ve Hizmetler'i seçin.

Windows Search'ü bulun ve üzerine çift tıklayın. Bu Özellikler iletişim kutusundan, işlemin varsayılan olarak sessiz olmasını sağlamak için Başlangıç ??türünü El ile veya Devre Dışı olarak seçebilirsiniz. Microsoft yardımına göre Otomatik (Gecikmeli Başlatma) başlatma türü, "sistemin genel önyükleme performansı üzerindeki etkiyi azaltmaya yardımcı olduğu için Otomatik başlatma türüne göre tercih edilir." Bu, varsayılan olarak açık olabilir.

Son bir seçenek de sağdaki panele gidip Diğer seçenekler'i ve ardından Durdur'u tıklamaktır. Ayrıca orta bölümün üzerindeki durdurma düğmesine de basabilirsiniz. Sisteminizde arama yapabilmek istiyorsanız, bir noktada tekrar açmayı unutmayın.

12. İpuçlarını ve Bildirimleri Kapatın

Bir ipucu makalesinin Windows'un İpuçları özelliğini kapatmanızı söylemesi garip görünebilir, ancak Windows'un sisteminizle ilgili ipuçlarını görüntülemek için yaptığı işlemleri azaltabilir. Aynı şey Bildirimler için de söylenebilir. Windows'un bir bildirim oluşturması gerekmiyorsa, bilgi işleminiz daha hızlı ilerleyecektir. Bildirim gönderebilen 40'tan fazla uygulamam var.

Bildirim ayarlarını değiştirmek için Ayarlar uygulamasının Bildirimler sayfasını açmanız yeterlidir. En üstteki bir anahtarla tüm bildirimleri kapatabilirsiniz, ancak bildirim gönderebilen uygulamaların bir listesini de görürsünüz; duymak istemediklerinizin işaretini kaldırın. Sizde de bunlardan çok varsa, listeyi gözden geçirin ve bilgilendirilmenize gerek olmayan kaynakları bulmanız gerekir. Yalnızca dikkati dağıtan tasarruflar, yalnızca bilgi işlem hızı algınız açısından bile olsa, bilgisayar kullanımınızı hızlandırabilir. Bildirimleri duraklatmanın kolay bir yolu, Eylem Merkezi'ndeki Odak Yardımı düğmesine dokunmaktır. Ayrıca, bunları daha sonra yeniden etkinleştirmeyi de kolaylaştırır.