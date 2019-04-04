Son Dakika Haberleri: Windows Yüklü Cihazlarda Instagram Uygulaması Kapatılıyor

Windows Yüklü Cihazlarda Instagram Uygulaması Kapatılıyor

1 saat önce

HER geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, aldığı yeni bir kararla Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlardan desteğini çekeceğini duyurdu.

Windows Yüklü Cihazlarda Instagram Uygulaması Kapatılıyor, System.String[]
HER geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, aldığı yeni bir kararla Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlardan desteğini çekeceğini duyurdu. Bu kararın ardından bu cihazlara sahip olanlar telefonlarındaki Instagram uygulamasını artık kullanamayacak.

30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen Instagram desteği aslında sürpriz bir karar değil. Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısı dünya genelinde hayli az ve yazılım geliştiricileri bu işletim sistemi için uygulama geliştirmeye sıcak bakmıyor. Bu Instagram gibi popüler uygulamalar için de geçerli.

Ancak Windows 10 Mobile yüklü telefon kullananlar, uygulamayı kullanamıyor olsalar da telefonlarında bulunan web tarayıcıları üzerinden Instagram'a erişmeye devam edebilecek. Instagram'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"30 Nisan'dan itibaren Instagram'ın Windows 10 Mobile uygulaması artık kullanılamayacak. Mobil tarayıcınızı kullanarak Instagram'da hala oturum açabileceksiniz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:59 Kaynak: DHA

Instagram, Güncel
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