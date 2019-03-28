Wingie" Rusça Dil Seçeneğiyle Yayında
59 dakika önce
Uçak bileti sitesi Enuygun.com Almanca, İngilizce, İspanyolca, Arapça dil seçenekleriyle dünya çapında hizmet vermeye başladığı uluslararası markası Wingie'ye "Rusça" dil seçeneğini de ekleyerek bir yeniliğe daha imza attı.
Uçak bileti sitesi Enuygun.com Almanca, İngilizce, İspanyolca, Arapça dil seçenekleriyle dünya çapında hizmet vermeye başladığı uluslararası markası Wingie'ye "Rusça" dil seçeneğini de ekleyerek bir yeniliğe daha imza attı.
Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, "ru.wingie.com", Rusça konuşulan ülkelerdeki kullanıcıların, farklı uçuş seçeneklerini karşılaştırarak en uygun bileti kolayca satın almalarını sağlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO
) Çağlar Erol
, " Türkiye
'de Enuygun.com ile başladığımız seyahat sitesi yolculuğumuzu, Wingie markasıyla dünyanın farklı ülkelerinde de sürdürüyoruz. Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça seçeneklerinden sonra Wingie'ye Rusça dil seçeneğini de ekledik. Hedefimiz bir Türk markası olarak 2028'e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girmek" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:26 Kaynak: AA
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu
Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı