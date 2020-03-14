Wings For Life iptal, Maraton İzmir 4 Ekim'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Wings For Life iptal, Maraton İzmir 4 Ekim'de - Son Dakika Spor

Wings For Life iptal, Maraton İzmir 4 Ekim'de

7 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok lig ve şampiyona durdurulup devam eden spor organizasyonları için de seyircisiz oynama kararları verilirken İzmir'deki iki büyük koşu etkinliği de salgından etkilendi.

Wings For Life iptal, Maraton İzmir 4 Ekim'de, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok lig ve şampiyona durdurulup devam eden spor organizasyonları için de seyircisiz oynama kararları verilirken İzmir'deki iki büyük koşu etkinliği de salgından etkilendi. Dünya çapında 13 ülkeyle eş zamanlı olarak 4 yıldır İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen Wings For Life World Run'ın 3 Mayıs'ta yapılması planlanan bu yılki koşusu iptal edildi. Omurilik felci için bilimsel araştırmalara fon sağlayan organizasyon bu yıl 5'inci kez İzmir'in ev sahipliğinde yapılacaktı.

Wings For Life, iptalle ilgili, "Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden gelişmeler ve sağlık yetkililerinin yönlendirmeleri doğrultusunda 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanan 13 adet Wings for Life World Run ülke koşusu ve bütün organize App Run koşuları iptal edilmiştir. Bizim için son derece üzücü olan bu kararın herkes tarafından anlayışla ve saygıyla karşılanacağına inanıyoruz. Bu zorlu zamanlarda sizlere, ailenize ve tüm sevdiklerinize iyi dileklerimizi gönderiyoruz" açıklamasını yaptı.İzmir'de bu yıl ilk kez 12 Nisan'da yapılması planlanan uluslararası çaptaki Maraton İzmir ise 4 Ekim'e alındı.


İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

24 haftalık doğan bebek, yaşam savaşını kazandı!
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı

Son Dakika Haberleri
19:33 Gaziantep FK: 1-0
19:31 Mustafa Cengiz: Oyuncumuz ateşlendi, herhangi bir virüs belirtisi yok ama kontrol altında
19:26 Maçın ardından
19:25 Yalçın Koşukavak: "Uzatmalarda 1 puan almayı başardık"
19:24 Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Wings For Life iptal, Maraton İzmir 4 Ekim'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]