Wings For Life World Run 2019 Organizasyonuna Doğru

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulan "Wings For Life World Run" etkinliğinin bu yıl Türkiye ayağı 5 Mayıs Pazar günü İzmir 'de yapılacak.Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, "Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'ın son iki senesinde tekerlekli sandalyesiyle birinciliğe erişen Aron Anderson, herkesi bu önemli yarışa katılmaya davet etti.Bu yıl da Wings for Life World Run'da yerini alacak olan İsveçli sporcu Anderson, Hırvatistan 'da koşanları motive edecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Anderson şunları kaydetti:"Herkes ülkesinde yapılan Wings for Life World Run'a katılmalı. O şehirde olma imkanı olamayanlar ise App Run üzerinden farkındalık oluşturmamıza yardımcı olabilir. Unutmayın ki şimdiye kadarki desteklerle bir kişi desteksiz adım atmayı başardı. Artık umut daha parlak. Wings for Life World Run'a ne kadar destek olabilirsek o kadar kişinin umudunu da arttırmış olacağız. Kim bilir, belki bir gün omurilik felcini dünyadan kaldırabiliriz. Bunun için siz de koşamayanlar için koşun."