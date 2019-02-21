Wings For Life World Run Omurilik Felcine Umut Oluyor

Fonladığı araştırmalar sayesinde bir omurilik felçlisinin desteksiz adım atmaya başladığı Wings for Life Vakfı'nın en özel organizasyonlarından birinin duyurusu İstanbul'da, Burcu Esmersoy'un sunumu ve Wings For Life Vakfı CEO'su Anita Gerhardter, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, TOFD Başkanı Ramazan Başve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Wings For Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford desteğiyle Türkiye'de İzmir'de koşulacak. Tüm dünyada aynı anda başlayacak koşunun duyurusu ise bugün İstanbul'da gerçekleşen bir basın toplantısı ile yapıldı. Sabit bir bitiş noktası olmayan koşuda, hareketli finiş çizgisi Ford Kuga Yakalama Aracı da katılımcılara tanıtıldı.

Basın toplantısı, Burcu Esmersoy'un sunumu, Wings for Life Vakfı CEO'su Anita Gerhardter'ın katılımıyla The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, TOFD Başkanı Ramazan Baş, Wings for Life Türkiye elçileri; ünlü oyuncu Anıl Altan, yaşam koçu Ayşe Tolga, oyuncu Ayça Erturan, 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Dünya Windsurf Şampiyonası ikincisi Red Bull Sporcusu Lena Erdil ve 6 kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu ve Red Bull sporcusu Ahmet Arslan da katıldı.

2014 yılından beri tüm dünyada milyonlarca insanın omurilik felçlileri için aynı gün aynı saatte bir araya geldiğini belirten Wings For Life CEO'su Anita Gerhardter, "Omurilik felcini yenmek için başlatılan araştırma süreci çok uzun ancak umut dolu. Bizler 15 ülkede bu araştırmaların yürütülmesi için fon sağlamaya devam ediyoruz. Şu an devam eden 67 projeden de ümitliyiz. Çünkü artık bir umut ışığımız var, o da David Mzee. 8 sene önce cimnastik yaparken geçirdiği bir kaza sonrasında omurilik felçlisi olan, doktorların 'Yürüyemez' dediği David, fonladığımız araştırmalar sayesinde artık desteksiz adım atıyor. Bu hem David hem de bizim için çok büyük bir adım. David, tüm dünyadaki omurilik felçlileri için çok büyük bir umut ışığı oldu. Bu ışığı daha da parlatmak için koşmaya, insanların hayatlarında fark yaratmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Wings For Life World Run'ın İzmir'e çok yakıştığını söyleyip "Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmaların ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda büyük bir misyon üstlenen Wings For Life Vakfı'na huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu sene de tüm Türkiye'den gelen katılımcılarla belki de 10 bin kişiyi aşarak Wings For Life World Run'ın bu ulvi amacına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için herkesi 5 Mayıs tarihinde güzel İzmir'imize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Wings For Life World Run'ın, çok büyük, çok farklı ama en önemlisi çok anlamlı bir koşuolduğunubelirtip "Ünlü maratoncu Halle Gebrselassie'nin çok sevdiğim bir lafı var. Maraton koşuyorsanız ne diğer rakiplere ne de zamana karşı yarışıyorsunuzdur. Asıl rakibiniz mesafedir, der. Eğer siz de Wings For Life World Run'da koşuyorsanız amacınız ne rakipleri ne zaman bariyerini ne de belli bir mesafeyi geçmek değildir. Asıl amacınız yardım bekleyen insanlara bir nebze olsun umut olmaktır. Herkesi 5 Mayıs'ta İzmir'e davet ediyorum" dedi.

TOFD Başkanı Ramazan Baş ise 1983'ten bu yana omurilik felci ile yaşadığını söyleyip "Bende olduğu gibi birçok omurilik felci vakasında doktorların söylediği genel bir şey var. Yürüme ihtimalinin zayıflığı. Ama sonuçta imkânsız değil. Wings For Life World Run'a katılan milyonlarca insan da bizimle aynı düşüncede. Ben buna inanıyorum. Wings For Life'ın sarf ettiği çaba, David Mzee'nin adım atmayı başarması, bizim için çok büyük bir umut. Önümüzde artık bir örnek var. Ve buradan bir kez daha Wings For Life Vakfı'na üstlendikleri misyon için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, böyle anlamlı bir organizasyonu desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Wings for Life World Run'a geçtiğimiz yıl Ford Team olarak Türkiye'deki en kalabalık, dünyadaki ise 3. büyük ekiple katılarak dünyada en fazla 2. bağış toplayan takım olduk. Çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimizle hep birlikte takım ruhu oluşturarak aynı amaç uğruna koşuyoruz. Dünyada ilk ve tek olan konsepti ile bu değerli organizasyonun 4 yıldır ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz, bu yıl da desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Koşu takımı ve bağış anlamında kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Hem kurumsal çalışmalarımız hem de çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi

Gönüllü Wings For Life World Run elçileri toplantı sonrasında şunları söyledi;

Buanlamlı koşuda yer almanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Burcu Esmersoy"Dünyada binlerce insana umut olan bir organizasyonda tuzumun bulunması beni gururlandırıyor. Biliyorum omurilik felcine çözüm arayan araştırmalar, bir kişinin desteksiz adım atmasını sağladı. Küçük bir adım büyük bir umut oldu. Ne kadar fon sağlanabilirse bu umut o kadar çok kişiye ışık sağlar. Herkesi bu değerli koşuya davet ediyorum" dedi.

Ayşe Tolgaise "Wings For Life World Run'a fiziksel olarak katılmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu sene 5. kez bu koşuda yer alıyorum. Bu koşunun bir parçası olmak benim için çok önemli. Dünyanın en önemli iyilik koşularından biri. Yani bu organizasyonda sporu kendiniz dışında başkalarının iyiliği için de yapıyorsunuz. Omurilik felci için farkındalık oluşturmak amacındayız. Ne kadar kalabalık olursak o kadar umut oluruz" ifadelerini kullandı.

Anıl Altanda bu özel koşunun parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Dünyada milyonlarca insanın hayatını değiştirecek çözümün ufacık bir parçası olduğumu hissetmek çok tatmin edici. Umarım olabilecek en yüksek katılımla, omurilik felcine kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli bir adım atılmasını sağlarız" diye konuştu.