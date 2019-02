Wings For Life World Run Omurilik Felcine Umut Olmaya Devam Ediyor

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için düzenlenecek Wings For Life World Run 2019'un lansman toplantısı İstanbul 'da yapıldı. TOFD Başkanı Ramazan Baş, çeşitli nedenlerden ötürü Türkiye 'de her yıl ortalama 2 bin 500 kişinin omurilik felçlisi olduğunu söyledi.Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs 'ta tüm dünyada aynı anda koşulan Wings For Life World Run 2019'a Türkiye'de yine İzmir ev sahipliği yapacak. Fonladığı araştırmalar sayesinde bir omurilik felçlisinin desteksiz adım atmaya başladığı Wings for Life Vakfı'nın en özel organizasyonlarından birinin duyurusu İstanbul'da, Burcu Esmersoy 'un sunumu ve Wings For Life Vakfı CEO 'su Anita Gerhardter, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar , TOFD Başkanı Ramazan Baş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe 'nin katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Wings For Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford desteğiyle Türkiye'de İzmir'de koşulacak. Tüm dünyada aynı anda başlayacak koşunun duyurusu ise bugün İstanbul'da gerçekleşen bir basın toplantısı ile yapıldı.Toplantı Burcu Esmersoy'un sunumu, Wings for Life Vakfı CEO'su Anita Gerhardter'ın katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, TOFD Başkanı Ramazan Baş, Wings for Life Türkiye elçileri; ünlü oyuncu Anıl Altan , yaşam koçu Ayşe Tolga , oyuncu Ayça Erturan, 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Dünya Windsurf Şampiyonası ikincisi Red Bull Sporcusu Lena Erdil ve 6 kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu ve Red Bull sporcusu Ahmet Arslan da katıldı."3 hasta ayağa kalkıp bir yerlere dayanarak yürümeyi başardı"2014 yılından beri tüm dünyada milyonlarca insanın omurilik felçlileri için aynı gün aynı saatte bir araya geldiğini belirten Wings For Life CEO'su Anita Gerhardter, "Bu çok gurur duyduğumuz bir proje. Elektriksel uyarı gönderen bir makinenin sayesinde 3 hasta ayağa kalkıp bir yerlere dayanarak yürümeyi başardı. Bu gerçekten çare noktasında çok büyük bir ilerleme umuyoruz ki, ileri de hastalara bu büyük bir umut olacak ve hastaların iyileşmelerine vesile olacak" dedi.Wings For Life Vakfı'nın 2004 yılında kurulduğu bilgisini paylaşan Gerhardter, "Bizim nihai amacımız omurilik felçlileri için çare bulmak, bu hastalığı yok etmek" diye konuştu.Vakfın Türkiye'deki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Gerhardter, "Koşunun bu sene altıncısı olacak. Bu koşular ekstra gelir oluşturuyor. Fakat maalesef Türkiye'den hiçbir nörobilimci bize başvurmadı bu konuyla ilgili olarak, beklemedeyiz" şeklinde konuştu."Her yıl ortalama 2 bin 500 kişi omurilik felçlisi oluyor"TOFD Başkanı Ramazan Baş, "Dünya geneline baktığımız zaman engelli nüfusunun ülke nüfuslarına göre oranı ortalama yüzde 10'dur. Bizim ülkemizde yüzde 12.9 seviyesinde. Türkiye'de 200 bine yakın omurilik felçlisi bulunuyor. En kötüsü de trafik kazaları, yüksekten düşmeler, iş güvenliği alınmayan yerlerde yaşanan kazalar, sığ suya balıklama atlama gibi bir takım olayların sonucu, her yıl ortalama 2 bin 500 kişi omurilik felçlisi oluyor" şeklinde konuştu.Baş "Omurilik felçlilerinin rehabilitasyonunu sağlayan bütün ünitelerin içinde bulunduğu bir merkez yok. İsviçre nüfusu 8.5 milyon en az altı tane tam teşekküllü omurilik felçlileri için rehabilitasyon merkezi var" dedi.Türkiye'de kanunlarda bir eksiklik olmadığını ancak yasaların uygulama noktasında sıkıntıların varolduğunu söyleyerek, "Kaldırımları ne kadar rahat kullanabildiğinize bir bakın. Toplumsal bir sorunumuz da var. Mesela toplu taşıma araçlarında engelliler için ayrılan yerler hep doludur. Hatta bir engelli o araca kalabalıktan dolayı binemez bile. Wings For Life'ın başlatmış olduğu bu çalışmaya duyar duymaz heyecanla katıldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL