Son Dakika Haberleri: Wingsuit Dünya Şampiyonası'ndan renkli görüntüler
Son Dakika Güncel Haber

Wingsuit Dünya Şampiyonası'ndan renkli görüntüler

10 dakika önce

- Wingsuit Dünya Şampiyonası'ndan renkli görüntülerPEKİN - Çin'in Hunan eyaletinde gerçekleştirilen 8. Wingsuit Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirilen wingsuit ile atlayarak hedefi vurma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

- Wingsuit Dünya Şampiyonası'ndan renkli görüntüler

PEKİN - Çin'in Hunan eyaletinde gerçekleştirilen 8. Wingsuit Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirilen wingsuit ile atlayarak hedefi vurma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie şehrinde gerçekleştirilen 8. Wingsuit Dünya Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonada, wingsuit ile atlayarak hedefi vurma yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 8 wingsuit pilotu, Tianmen Dağı'nın bin 445 metre rakımlı en yüksek noktası olan Yuhu zirvesinden atlayış yaptı. Pilotlar, iki dağ arasındaki Tianmen Meydanı'nın 15 metre yukarısında bulunan nihai hedefe ulaşmak için saatte 180 kilometreden fazla hızla aşağı doğru uçtu. Yaklaşık 300 kilometre kadar aşağı doğru uçan pilotlar en büyük halkası 900 santimetre, en küçüğü ise 9 santimetre olan hedefe ulaşmaya çalıştı. Sonucun, pilotların hangi hedefleri vurduğuna göre belirlendiği ve iki tur devam eden yarışmada ABD'li wingsuit pilotu Brandon Mikesell birinci, Güney Afrika'dan Jean-Jacques Wallis ikinci ve ABD'den James Yaru ise üçüncü oldu.

Wingsuit Dünya Şampiyonası'ndan renkli görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, Hunan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taliban'dan ABD'ye tehdit: Amerikalılar çok daha fazla acı çekecek
ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya 55 tır dolusu sevkiyat yaptı ABD Açık'ta şampiyon Nadal oldu Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:31:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wingsuit Dünya Şampiyonası'ndan renkli görüntüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]