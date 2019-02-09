Winterfest'te Neler Oldu? Vlog
38 dakika önce
Samsung Galaxy A9'u deneyimlemek üzere gittiğimiz Uludağ'da düzenlenen Winterfest etkinliğini sizler için gezdik.
Samsung Galaxy
A9'u deneyimlemek üzere gittiğimiz Uludağ
'da düzenlenen Winterfest etkinliğini sizler için gezdik. Ayrıca Teknoloji basının değerli isimleriyle yaptığımız bu yolculukta telefonun özelliklerine de göz attık.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:39 Kaynak: Youtube
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