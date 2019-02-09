Son Dakika Haberleri: Winterfest'te Neler Oldu? Vlog

Winterfest'te Neler Oldu? Vlog

38 dakika önce

Samsung Galaxy A9'u deneyimlemek üzere gittiğimiz Uludağ'da düzenlenen Winterfest etkinliğini sizler için gezdik.

Samsung Galaxy A9'u deneyimlemek üzere gittiğimiz Uludağ'da düzenlenen Winterfest etkinliğini sizler için gezdik. Ayrıca Teknoloji basının değerli isimleriyle yaptığımız bu yolculukta telefonun özelliklerine de göz attık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:39 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Uludağ, Genel
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