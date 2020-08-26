Winterskin Filmi - Son Dakika

Karlı vahşi doğada vurulan ve sığınmak için çaresiz kalan Billy Cavanagh, kana susamış derisiz bir yaratık tarafından takip edildiğinden habersiz, çılgın yaşlı bayan Agnes tarafından içeri alınır.
Yönetmen: Charlie Steeds
Senaryo: Charlie Steeds
Oyuncular: David Lenik, Rowena Bentley, Barrington De La Roche, John Lomas, Kate Davies-Speak, Dylan Curtis, Harrison Nash, Peter Cosgrove, Swainley Whipps Eden-Entwistle, Daniel McKee, Richard D. Myers
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Winterskin
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 16.04.2021
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