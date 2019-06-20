WinWin kampanyasında Muhteşem Final Geceleri!

Fenerbahçe taraftarının kulüplerine hem SMS göndererek hem de özel tasarım formalardan satın alarak destek verdiği WinWin kampanyası bu hafta TV8 ekranlarında devam edecek.

HEDEF DAYANIŞMANIN TARİHİNİ YAZMAK

TV8'de canlı olarak yayınlanacak olan programda kulübe gönül veren taraftarlar ve ünlü isimler yine Fenerbahçe'ye destek için bir araya gelecek.

Fenerbahçe taraftarları bu gecede FB yazıp 1907'ye gönderip SMS'le kulübe destek sağlayabilecek ya da kulübün efsane futbolcularının imzasını taşıyan formadan satın alabilecekler.

KAMPANYA DEVAM EDİYOR

WinWin kampanyasında şu ana kadar Türk spor tarihinde görülmemiş bir dayanışma sergilendi. Şimdi hedef yeni rekorlar…

Birçok ünlü isminde yer alacağı Fenerbahçe WinWin Gecesi bu akşam canlı yayınla 22.30'da TV8'de.