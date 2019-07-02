Winx Club heyecanla beklenen 8. sezonuyla Temmuz ayında ekranlarda

15. yılını kutlayan Winx Club, yeni sezonuyla yeniden ekranlarda.

15. yılını kutlayan Winx Club, yeni sezonuyla yeniden ekranlarda. Temmuz ayında Cartoon Network kanalında yayınlanmaya başlayacak olan 8. sezonda Winx Perileri sürprizlerle dolu kozmik maceralara atılırken birbirinden güzel yeni tarzlarıyla göz kamaştıracaklar.



Tüm zamanların en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Winx Club, merakla beklenen 8. sezonuyla çocukları yeniden maceraya davet ediyor. Iginio Straffi tarafından oluşturulan ve yayınlandığı ilk günden itibaren kız çocuklarının kalbini kazanan Winx Club'ın yeni bölümleri, şaşırtıcı gelişmelerle çocukları ekranlara kilitleyecek.



Winx Perileri yeni sezonda kendilerini sevgi, dostluk ve cesaretin öne çıktığı bir uzay macerasının içinde bulurlar. Tehlike altındaki yıldızları kurtarmak üzere Sihirli Evren'de heyecanlı bir yolculuğa çıkan periler hem yeni arkadaşlar edinirler hem de geri dönerek herkesi şaşırtacak eski düşmanlarıyla mücadele ederler. Enchantix, Syrenix ve Butterflix'in ardından yeni sezonda gerçekleşecek Cosmix dönüşümüyle, Winx Perileri göz alıcı tarzlarıyla ekrandaki en sevilen kahramanlar olmaya devam edecek.



Yıldızlar tehlikede!



Magix'te yıldız kaymasıyla dolu bir gecede, Winx Perileri Alfea okulunda düzenlenecek parti için hazırlardır. Ancak Twinkly adında uzaydan gelen küçük ve komik yaratık, bir acil yardım çağrısı iletmek üzere uzun bir yolculuk yaparak Magix'e ulaşır. Yıldızları bu gizemli tehlikeden kurtarmak için tek bir sihirli cevap vardır: Winx Perileri!



Bir uzay macerasına atılan Winx perileri, yıldızların kalbine giderek burada sihirli yıldız tozu üreten sevimli yaratıklar Lümenlerle tanışırlar. Lümenler sayesinde ışık dolu şahane bir dönüşüm geçiren periler, Sihirli Evren'i tehdit eden düşmanlara karşı savaşırlar.



Winx Perileri, yıldızların üzerine çöken bu karanlığı yenebilecek mi? Tüm bu olayların arkasında kim var? İşte tüm bu sorunların cevabı Temmuz ayında Cartoon Network kanalında! - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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