Wirecard ve Beşiktaş Jk'den Yeni Mobil Uygulama İçin İşbirliği

Dünya çapında bir inovasyon devlerinden Wirecard, Beşiktaş JK mobil uygulamasının, dijital cüzdan içeren, en yeni versiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi.

Dünya çapında bir inovasyon devlerinden Wirecard, Beşiktaş JK mobil uygulamasının, dijital cüzdan içeren, en yeni versiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Uygulama, Wirecard platformu, mobil cüzdan üzerinden tamamen dijital ödemelere olanak sağlarken; Beşiktaş JK, uygulamanın dağıtım kapsamına, kulübün resmi ürün satış mağazası Kartal Yuvası'nın yanı sıra daha fazla sayıda restoran ve yiyecek satış noktasını da dahil etmeyi planlıyor.



Dijital finans teknolojisi alanında dünya çapında bir inovasyon devlerinden Wirecard ve Türkiye'nin en köklü ve büyük spor kulüplerinden Beşiktaş JK, güçlerini birleştirerek, Beşiktaş JK mobil uygulamasının, dijital cüzdan içeren, en yeni versiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Uygulama, yeni haliyle, futbolseverlerin maç esnasında yerlerinden kalkmadan yemek sipariş edip ödeyebilmelerine ve siparişlerini sıra beklemeksizin kolaylıkla alabilmelerine olanak sağlayacak. Bugüne kadar Beşiktaş JK mobil uygulamasını 300 binin üzeri taraftar indirdiği belirtilirken uygulamanın tüm ödeme alt yapısını ise Wirecard sağlıyor.



Yapılan bilgilendirmede Beşiktaş JK; başlangıç olarak kulübün stadyumu içerisindeki Divan satış noktasında kullanıma soktuğu uygulamanın kapsamını, başka hazır yemek satış noktalarının yanı sıra daha fazla sayıda Divan satış noktasında da Beşiktaş JK mobil uygulaması ile ödeme yapılmasına olanak sağlayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Uygulama, ileride, Beşiktaş JK markalı ürün alışverişleri için ödeme yaparken de kullanılabilecek. Ayrıca; taraftarlar alışveriş yaparken mobil cüzdanı her kullanışlarında puan da kazanabilecekler, bu da marka bağlılık ve sadakatini artıracak.



Beşiktaş JK Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı(CMO) Umut Kutlu konu hakkında şöyle konuştu: "Taraftar deneyimini mümkün olduğunca pozitif hale getirmek istiyoruz. Wirecard sayesinde, artık taraftarlarımız, Beşiktaş JK mobil uygulaması içerisinden yemeklerini alabilecek ve 40 bin seyircinin aynı anda yerlerinden kalkmasıyla oluşabilecek uzun kuyruklarda bekleme zahmetinden kurtulacak; böylelikle taraflarımıza yeni bir kolaylık sunmuş olacağız. Şimdiden uygulama hakkında harika geri dönüşler aldık; kısa sürede ödeme çözümünün kapsamını başka alanları da içine alacak şekilde genişletmek arzusundayız".



Wirecard Türkiye Genel Müdürü Dündar Özdemir de bu heyecan verici işbirliğini şöyle yorumladı: "Beşiktaş JK gibi ileri görüşlü ve saygın bir kulüple çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Kusursuz ve optimize edilmiş müşteri deneyimleri geliştirip sunma konusunda ortak bir vizyonu paylaştığımız Beşiktaş JK'nin taraftarlarına Beşiktaş JK mobil uygulaması üzerinden hızlı ve basit bir biçimde alışveriş yapma imkanı sunduğumuz için mutluyuz. Wirecard ve Beşiktaş JK, bir arada, yalnızca takımlarından değil aynı zamanda dijital deneyimlerinden de yüksek beklentilere sahip modern sporseverlerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor".



Yeni Beşiktaş JK uygulamasının iOS ve Android versiyonları ilgili uygulama mağazalarından edinilebileceği belirtildi. - İSTANBUL

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