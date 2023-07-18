WISE J0623: Ultra Soğuk Cüce Yıldızı Keşfedildi

WISE J0623 olarak adlandırılan yıldız, Monoceros takımyıldızında, Dünya'dan yaklaşık 37 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Bir kahverengi cüce olarak sınıflandırılan yıldız, n normal bir yıldız olmak için çok küçük ve bir gezegen olmak için çok büyük olduğu belirtildi.

Bulgular, 17 Temmuz'da Astrophysical Journal Letters'da yayınlandı.

WISE J0623'ün sıcaklığı 700 Kelvin (veya 420 derece Celsius) olarak kaydedildi, bu da onun bir pizza fırınından biraz daha sıcak olduğunu araştırmacılar belirtti.

Ekip, "yüksek-uygun-hareketli ultra soğuk cüceyi" Avustralya SKA Pathfinder radyo teleskopu aracılığıyla tespit etti.

Teleskop, Batı Avustralya'daki CSIRO Murchison Radyo Astronomi Gözlemevi'nde Inyarrimanha Ilgari Bundara'da yer alıyor.

Teleskop, her biri 39 ayak çapında olan 36 adet anten dizisine sahip.

Genellikle, boyutları ve çok parlak olmamaları nedeniyle uzaydaki kahverengi cüceleri tespit etmek zordur.

"Araştırmacılar için bu soğuk kahverengi cüceler, daha sıcak yıldızlarda radyo yayını oluşturan atmosferik aktivite seviyelerini sürdüremez, bu da WISE J0623 gibi yıldızları radyo astronomlarının bulması daha zor yapar" diye yazıyor araştırma yazarları The Conversation için.

Ancak, manyetik alanı sayesinde araştırmacılar onu radyo yayınları aracılığıyla bulabildiler.

Radyo yayınları, elektronların hızlanması ve yıldızın etrafındaki manyetize gazla etkileşime girmesi sonucu oluşur.

"Jüpiter ile hemen hemen aynı boyutta olmasına rağmen, bu cüce yıldızın manyetik alanı Güneşimizinkinden çok daha güçlüdür" diye belirttiler araştırma yazarları.

WIS JO623, tekrarlayan radyo patlamaları oluşturan bilinen birkaç ultra soğuk cüceden biridir.

Ve şimdi araştırmacılar, yeni bulguları yıldızların atmosferleri ve manyetik alanları hakkında bilgi edinmek için kullanabilirler.

Radyo yayınları "en nihayetinde, onların etrafında dönen herhangi bir gezegende yaşamın var olma potansiyeli hakkında bize daha fazla bilgi verebilir" dediler araştırmacılar.