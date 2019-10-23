Son Dakika Haberleri: Wissam Ben Yedder'den Monaco'ya Harika Başlangıç
Son Dakika Spor Wissam Ben Yedder'den Monaco'ya Harika Başlangıç

Wissam Ben Yedder'den Monaco'ya Harika Başlangıç

1 saat önce

2019 yaz transfer döneminde Sevilla'dan AS Monaco'ya transfer olan Wissam Ben Yedder, Fransız ekibiyle çıktığı ilk 7 maçta 6 gol kaydederek yeni takımına harika giriş yaptı.

2019 yaz transfer döneminde Sevilla'dan AS Monaco'ya transfer olan Wissam Ben Yedder, Fransız ekibiyle çıktığı ilk 7 maçta 6 gol kaydederek yeni takımına harika giriş yaptı.

Wissam Ben Yedder'den Monaco'ya Harika Başlangıç

Sevilla, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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