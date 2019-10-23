Wissam Ben Yedder'den Monaco'ya Harika Başlangıç
1 saat önce
2019 yaz transfer döneminde Sevilla'dan AS Monaco'ya transfer olan Wissam Ben Yedder, Fransız ekibiyle çıktığı ilk 7 maçta 6 gol kaydederek yeni takımına harika giriş yaptı.
2019 yaz transfer döneminde Sevilla'dan AS Monaco'ya transfer olan Wissam Ben Yedder, Fransız ekibiyle çıktığı ilk 7 maçta 6 gol kaydederek yeni takımına harika giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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