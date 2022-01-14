Witcher 3'e Ücretsiz Yeni DLC Geliyor - Son Dakika

CD Projekt RED'in 800'den fazla ödüle sahip rol yapma oyunu Witcher 3, Netflix dizisi ve yeni nesil güncellemeleri ile tekrar gündemde.

Yeni Witcher 3 DLC'si Hakkında Açıklama Geldi

Witcher 3 oyununun resmi twitter hesabından yapılan açıklama göre; Yeni nesil güncellemesi bu yıl PS5, Xbox Series X/S ve PC'ye geliyor. Ayrıca Bu güncellemelerle birlikte Witcher'ın Netflix dizisinden esinlenerek yeni ücretsiz DLC'ler hazırlandığı müjdelendi.

Yeni nesil güncellemesi ile oyun görsel ve teknik açıdan daha da geliştirilecek oyun yeni nesil konsollarda daha hızlı yükleme süreleri sunacak.

Yapılan açıklamaya "Daha fazla bilgi yakında" notu düşüldüğünü de belirtmek lazım. Yakın zamanda Witcher 3 tarafından yeni haberlerle karşınızda olacağız.