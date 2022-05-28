Witcher okulu siyasi endişeler yüzünden kapatıldı! - Son Dakika
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Witcher okulu siyasi endişeler yüzünden kapatıldı!

28.05.2022 10:38
Witcher okulu siyasi endişeler yüzünden kapatıldı!

Polonya'daki The Witcher okulu kapatıldı. CD Project'in lisansını iptal ettiği okulun, siyasi endişe yarattığı açıklandı.

Polonya'daki The Witcher okulu, siyasi kaygılar nedeniyle kapatıldı. 2016 yılında Witcher tarzı eğitim vermek üzere açılan merkez, Witcher geliştiricisi CD Projekt Red'in sözleşmeyi feshetmesinin ardından kapılarını kapattı.

CD Projekt, The Witcher okulunun lisansını iptal etti

Eskrim, deri işçiliği ve sihirli semboller gibi Witcher dünyasındakilere benzer eğitimlere sahip olan okul, ilk olarak 2016 yılında açılmış ve CD Projekt Red'in lisansıyla çalışmalarını yürütmüştü. Fakat geliştiricinin, lisans sözleşmesini tek taraflı olarak iptal ettiği ortaya çıktı.

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Okulun neden kapatıldığı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, şirkette çalışan bir avukatın, aşırı muhafazakar Katolik örgüt Ordo Iuris ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Bu durum ise okulun yönetimini üstlenen 5 Zywiolów'un; cinsiyet eşitliğine, kürtaja ve LGBTQ'ya karşı olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Witcher okulu siyasi endişeler yüzünden kapatıldı!

Aşırı muhafazakar örgüt Ordo Iuris ile çalıştığı belirlenen Ania Wawrzyniak isimli kişinin, şirkette iki yıl boyunca aktif rol aldığı ortaya çıktı. Ania'nın ayrıca 5 Zywiolów'un kurucusu Dastin Wawrzyniak'ın karısı olduğu öğrenildi.

Ordo Iuris örgütünün bazı propagandalarına katılan Ania Wawrzyniak, The Witcher okulundaki eğitimde şüphelere yol açtı. Propagandalar arasında "Covid-19 aşı karşıtlığı" ve "kürtajı cezalandıran yasa tasarısı" gibi konular olduğu belirtildi.

Propaganda iddiaları ilk olarak Şubat ayında ortaya çıkmış ve kısa sürede Polonya'da yankı uyandırmıştı. Polonya medyası siyasi endişeler üzerine CD Projekt'i suçladı ve 5 Zywiolów'a ait okulun kapatılmasını istedi. Medya, okuldaki faaliyetlerin tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.

Witcher okulu siyasi endişeler yüzünden kapatıldı!

Konuyla ilgili olarak Euro Gamer'a açıklamalarda bulunan CD Project Red, okulun kapatıldığını doğruladı. Ancak 5 Zywiolów, Witcher okulunu CD Projekt Red'den lisans almadan devam ettirmek için mücadele ediyor.

"Şubat ayında Witcher School organizatörleri ile olan iş birliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Şimdi ise üç aylık sözleşme süresi de sona erdi."

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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