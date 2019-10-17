Son Dakika Haberleri: Wizards'tan Bradley Beal'a 2 yıl için 72 milyon dolar daha!
Son Dakika Spor Wizards'tan Bradley Beal'a 2 yıl için 72 milyon dolar daha!

Wizards'tan Bradley Beal'a 2 yıl için 72 milyon dolar daha!

1 saat önce

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Wizards, 2012'den bu yana takımda forma giyen 26 yaşındaki Beal'ın sözleşmesini 72 milyon dolar karşılığında 2 yıl daha uzattı.

Wizards'tan Bradley Beal'a 2 yıl için 72 milyon dolar daha!, System.String[]

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Wizards, 2012'den bu yana takımda forma giyen 26 yaşındaki Beal'ın sözleşmesini 72 milyon dolar karşılığında 2 yıl daha uzattı.


Mevcut kontratında 2 yılı daha bulunan Beal'ın yeni sözleşmesi 2021-2022 sezonunda başlayacak. Böylece Beal, toplamda 4 yıllık kontratı sayesinde 130 milyon dolara yakın maaş kazanacak.


ABD'li skorer oyuncu Beal, geçen yıl normal sezonda maç başına 25,6 sayı, 5,5 asist, 5 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:37 
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