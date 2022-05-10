Wmo: Küresel Sıcaklığın 5 Yıl İçinde 1,5 Derecelik Eşiğe Ulaşması Olasılığı Yüzde 50 - Son Dakika
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Wmo: Küresel Sıcaklığın 5 Yıl İçinde 1,5 Derecelik Eşiğe Ulaşması Olasılığı Yüzde 50

10.05.2022 15:27
Wmo: Küresel Sıcaklığın 5 Yıl İçinde 1,5 Derecelik Eşiğe Ulaşması Olasılığı Yüzde 50

CENEVRE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Pazartesi günü yaptığı açıklamayla önümüzdeki beş yılın en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklığın geçici olarak sanayi öncesi düzeyin 1,5 santigrat derece üzerine çıkması olasılığının yüzde 50 olduğunu duyurdu.

CENEVRE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Pazartesi günü yaptığı açıklamayla önümüzdeki beş yılın en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklığın geçici olarak sanayi öncesi düzeyin 1,5 santigrat derece üzerine çıkması olasılığının yüzde 50 olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler kuruluşu, son iklim güncellemesinde bu olasılığın zaman içinde artış gösterdiğini söyledi. 2022 ile 2026 yılları arasındaki en az bir yılın, kayıtlara geçen en sıcak yıl olarak 2016 yılının yerine geçmesi olasılığını yüzde 93 olduğunu söyleyen WMO, 2022-2026 dönemin beş yıllık ortalamasının, son beş yıldan (2017-2021) daha yüksek olma olasılığının da yüzde 93 olduğunu vurguladı. WMO, 1,5 santigrat derecenin geçici olarak aşılması olasılığının, sıfıra yakın olduğu 2015'ten bu yana sürekli artış gösterdiğini söyledi.

Wmo: Küresel Sıcaklığın 5 Yıl İçinde 1,5 Derecelik Eşiğe Ulaşması Olasılığı Yüzde 50

İsviçre'de yer alan Jungfraujoch sırtı altındaki Aletsch buzulu üzerinde 1,5 santigrat derece yazılı dev bir kartpostal görülüyor, 16 Kasım 2018. (Fotoğraf: Xu Jinquan/Xinhua)

2017 ile 2021 yılları arasındaki aşım olasılığı yüzde 10 iken bu olasılık 2022-2026 döneminde yaklaşık yüzde 50'ye yükseldi. Son WMO tahminlerine göre yıllık ortalama küresel yüzeye yakın sıcaklığın 2022 ile 2026 yılları arasındaki her yıl için, sanayi öncesi seviyelere (1850-1900 yılları arasındaki ortalamaya) kıyasla 1,1 ile 1,7 santigrat derece arasında yüksek olacağı tahmin ediliyor.

2015 yılında, küresel sera gazı emisyonlarını büyük oranda düşürerek bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat dereceyle sınırlandırma ve öte yandan bu artışı 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırmaya çalışma konusunda tüm uluslara yol gösteren uzun vadeli hedefler olarak Paris İklim Anlaşması imzalandı.

Wmo: Küresel Sıcaklığın 5 Yıl İçinde 1,5 Derecelik Eşiğe Ulaşması Olasılığı Yüzde 50

İsviçre'nin Furka Geçidi yakınlarında beyaz battaniyelerle kaplanmış Rhone Buzulu'nun yanında yürüyüş yapan kişiler görülüyor, 5 Ağustos 2018. (Fotoğraf: Xu Jinquan/Xinhua)

Taalas, "1,5 santigrat derece rakamı, rastgele seçilmiş bir istatistik değil. Tersine iklim etkilerinin insanlar ve tüm gezegen için giderek artan şekilde zararlı olacağı bir noktayı gösteriyor" diye konuştu.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın düşük hedefine geçici olarak ulaşmaya bariz şekilde yaklaştık" ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler, Meteoroloji, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Wmo: Küresel Sıcaklığın 5 Yıl İçinde 1,5 Derecelik Eşiğe Ulaşması Olasılığı Yüzde 50 - Son Dakika
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