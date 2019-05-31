Son Dakika Haberleri: Wojciech Szczesny’nin En İyileri 2018-19
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Wojciech Szczesny’nin En İyileri 2018-19

21 dakika önce

Wojciech Szczesny, 2018-19 sezonunda Juventus için bir dizi çarpıcı durak yaptı. İşte Polonyalı kalecinin Atletico Madrid, Inter ve AC Milan gibi rakiplerine karşı en iyi kurtarıcılarından bazıları.

Wojciech Szczesny, 2018-19 sezonunda Juventus için bir dizi çarpıcı durak yaptı. İşte Polonyalı kalecinin Atletico Madrid, Inter ve AC Milan gibi rakiplerine karşı en iyi kurtarıcılarından bazıları.
Wojciech Szczesny’nin En İyileri 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:06 
Milan, Atletico Madrid, Juventus, Spor
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