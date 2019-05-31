Wojciech Szczesny’nin En İyileri 2018-19
21 dakika önce
Wojciech Szczesny, 2018-19 sezonunda Juventus için bir dizi çarpıcı durak yaptı. İşte Polonyalı kalecinin Atletico Madrid, Inter ve AC Milan gibi rakiplerine karşı en iyi kurtarıcılarından bazıları.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:06
Wojciech Szczesny, 2018-19 sezonunda Juventus
için bir dizi çarpıcı durak yaptı. İşte Polonyalı kalecinin Atletico Madrid
, Inter ve AC Milan
gibi rakiplerine karşı en iyi kurtarıcılarından bazıları.
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