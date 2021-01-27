"Wolfgang Eğlencede / Mozart Doğum Günü Konseri" müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğum günü, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu tarafından, bestecinin mizah duygusunun ön planda olduğu bir programla kutlandı.

CRR Gençlik Orkestrası'nın Mozart'ın 9 yaşında bestelediği "Galimathias Musicum" ve "Müzikal Şaka"yı seslendirdiği "Wolfgang Eğlencede/ Mozart Doğum Günü Konseri" CRR Konser Salonu'nun YouTube kanalından yayınlanandı.

Konserin orkestra şefliğini CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur üstlendi.

Salgın nedeniyle programlarını dijital yayınlarıyla sürdüren CRR Konser Salonu'nun ocak ayı etkinliklerinden olan konser yaklaşık bir saat sürdü.

Etkinlikler kapsamında 28 Ocak'ta "Trio Hexis" konseri ve 29 Ocak'ta Derya Türkan'ın "Hiç" adlı konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserler yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.