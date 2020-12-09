Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kentteki wolfram sendromlu bir çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezini arayan Vildan Ünlü isimli kişi Royal Yusufov isimli erkek çocuğun tanıdığı ve kendisinin wolfram sendromu olduğunu bildirdi. Royal Yusufov bugün doğum günü olduğunu ve polislerden doğum günü pastası götürülmesi ricasında bulundu. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışanları Royal Yusufov'a bir doğum günü pastası alarak, doğum günü sürprizi yaptılar. Evinin kapısında pastanın üzerindeki mumları üfleyen wolfram sendromlu Royal Yusufov çok mutlu olduğu görüldü. - BİLECİK