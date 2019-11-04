Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger ile karşılaşacağı müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. 7 Kasım Perşembe günü Liebenauer Stadyumu'nda 23.00'de başlayacak mücadelede Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fedayi San olacak.
(İHA)
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