Son Dakika Haberleri: Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek
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Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger ile karşılaşacağı müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. 7 Kasım Perşembe günü Liebenauer Stadyumu'nda 23.00'de başlayacak mücadelede Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fedayi San olacak.

(İHA)

Futbol Federasyonu, Başakşehir, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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