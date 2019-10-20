Son Dakika Haberleri: Wolfsberger deplasmandan bir puanla döndü
Son Dakika Spor Wolfsberger deplasmandan bir puanla döndü

Wolfsberger deplasmandan bir puanla döndü

18 dakika önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde konuk olduğu Rapid Wien ile 1-1 berabere kaldı.

Wolfsberger deplasmandan bir puanla döndü, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde konuk olduğu Rapid Wien ile 1-1 berabere kaldı.

Avusturya liginin 11. haftasında Wolfsberger, deplasmanda Rapid Wien ile karşılaştı.

Rapid Wien, 31. dakikada Taxiarchis Fountas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Wolfsberger, Mario Leitgeb'in 64. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 23'e çıkaran Wolfsberger, lider Salzburg'un 6 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Wolfsberger'i ağırlayacak.

Rapid Wien, Avusturya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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