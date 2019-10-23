Wolfsberger hazırlıklarını tamamladı
21 dakika önce
- Wolfsberger hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Wolfsberger, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
- Wolfsberger hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Wolfsberger, maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Teknik Direktör Gerhard Struber gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top çalışması ile devam etti. İdmanın kapalı bölümünde ise Başakşehir müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.
Wolfsberger takımında Dominik Baumgartner dışında eksik bulunmuyor.
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